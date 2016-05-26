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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96699670967196729673>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:51

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:Підкажіть будь ласка яку максимальну суму можна за 1 раз переказувати в Сенсі із Пенсійної коко, пробував 25, 20, 15, 10 - постійно пише помилка, спробуйте знову

Доброго дня. Ліміти з нашої сторони:
Поповнення з картки, емітованої іншим банком України (крім карток Альфа-Банку), з метою поповнення дебетової/кредитної картки, поточного рахунку, депозиту, погашення кредиту.
1 операція - 30 000 грн
в день - 400 000 грн
в місяць - 400 000 грн.

А хіба отут https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... Alfa-Bank- невірно написано 29999 грн за операцію?

Стосовно Форварду, максимум 14999 грн, здається.

Доброго дня. Щиро дякую за зауваження. Так, ви праві. В Сенс діють ліміти на перекази з картки на картку: з картки іншого банку України на картку Альфа-Банку:
1 операція - 29 999 грн
в день - 399 999 грн
в місяць - 399 999 грн
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:22

Колеги, дякую за відгуки та інформацію!
дедуктивним методом зупинився на цифрі 7500, її пускало
після надцяти спроб вже не було бажання шукати макс :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:23

  Alfa_Bank написав:1 операція - 30 000 грн

А не планируете поднять до 49999 хотя бы.. как в многих других банках?
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:30

  omb написав:
  Alfa_Bank написав:1 операція - 30 000 грн

А не планируете поднять до 49999 хотя бы.. как в многих других банках?

Доброго дня. Найближчим часом не плануємо. Але вашу пропозицію передам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:39

Подскажите, пожалуйста, если платить гривневой картой пакета Вайт за границей в другой валюте - есть плата за конвертацию? Спасибо
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:53

  Stargazer212 написав:Подскажите, пожалуйста, если платить гривневой картой пакета Вайт за границей в другой валюте - есть плата за конвертацию? Спасибо

Есть. 1%. Плюс еще кое что накрутят. Если интересно поищите мое сообщение от 2 февраля - там у аллы много чего интересного при курсообразовании ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:04

  greenozon написав:Підкажіть будь ласка яку максимальну суму можна за 1 раз переказувати в Сенсі із Пенсійної коко, пробував 25, 20, 15, 10 - постійно пише помилка, спробуйте знову


то скунс не выпускает. У скунса 14999 на выход по п2п на удар.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:11

  Flamingo написав:
  Stargazer212 написав:Подскажите, пожалуйста, если платить гривневой картой пакета Вайт за границей в другой валюте - есть плата за конвертацию? Спасибо

Есть. 1%. Плюс еще кое что накрутят. Если интересно поищите мое сообщение от 2 февраля - там у аллы много чего интересного при курсообразовании ;)

Спасибо! Понял, поищу! То есть, если ореховый кэшбек 2-3% в оплачиваемых категориях, то в принципе в ноль можно выйти?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:23

  Stargazer212 написав:
  Flamingo написав:
  Stargazer212 написав:Подскажите, пожалуйста, если платить гривневой картой пакета Вайт за границей в другой валюте - есть плата за конвертацию? Спасибо

Есть. 1%. Плюс еще кое что накрутят. Если интересно поищите мое сообщение от 2 февраля - там у аллы много чего интересного при курсообразовании ;)

Спасибо! Понял, поищу! То есть, если ореховый кэшбек 2-3% в оплачиваемых категориях, то в принципе в ноль можно выйти?


Можно и не выйти - у них в курсе уже заложено +2%. Если уже собираетесь платить их дебеткой, то оформите валютную дебетку, сконверитируйте туда валюты сколько необходимо, по ней также начисляются орехи, так по крайней мере не попадете на 2% переплаты по курсу.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:27

  Stargazer212 написав:
  Flamingo написав:
  Stargazer212 написав:Подскажите, пожалуйста, если платить гривневой картой пакета Вайт за границей в другой валюте - есть плата за конвертацию? Спасибо

Есть. 1%. Плюс еще кое что накрутят. Если интересно поищите мое сообщение от 2 февраля - там у аллы много чего интересного при курсообразовании ;)

Спасибо! Понял, поищу! То есть, если ореховый кэшбек 2-3% в оплачиваемых категориях, то в принципе в ноль можно выйти?

Не чтобы выйти в ноль 3% мало. Надо хотя бы 5 а лучше десять. Но когда прочтете мой "опус" то поймете
Flamingo
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