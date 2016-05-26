Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 13:51
kreuz написав: Alfa_Bank написав: greenozon написав:
Підкажіть будь ласка яку максимальну суму можна за 1 раз переказувати в Сенсі із Пенсійної коко, пробував 25, 20, 15, 10 - постійно пише помилка, спробуйте знову
Доброго дня. Ліміти з нашої сторони:
Поповнення з картки, емітованої іншим банком України (крім карток Альфа-Банку), з метою поповнення дебетової/кредитної картки, поточного рахунку, депозиту, погашення кредиту.
1 операція - 30 000 грн
в день - 400 000 грн
в місяць - 400 000 грн.
А хіба отут
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... Alfa-Bank-
невірно написано 29999 грн за операцію?
Стосовно Форварду, максимум 14999 грн, здається.
Доброго дня. Щиро дякую за зауваження. Так, ви праві. В Сенс діють ліміти на перекази з картки на картку: з картки іншого банку України на картку Альфа-Банку:
1 операція - 29 999 грн
в день - 399 999 грн
в місяць - 399 999 грн
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 10726
З нами з: 18.02.13
Подякував: 118 раз.
Подякували: 1030 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:22
Колеги, дякую за відгуки та інформацію!
дедуктивним методом зупинився на цифрі 7500, її пускало
після надцяти спроб вже не було бажання шукати макс
greenozon
Повідомлень: 11675
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 902 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:23
Alfa_Bank написав:
1 операція - 30 000 грн
А не планируете поднять до 49999 хотя бы.. как в многих других банках?
omb
Повідомлень: 3227
З нами з: 08.04.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 243 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:30
omb написав: Alfa_Bank написав:
1 операція - 30 000 грн
А не планируете поднять до 49999 хотя бы.. как в многих других банках?
Доброго дня. Найближчим часом не плануємо. Але вашу пропозицію передам.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 10726
З нами з: 18.02.13
Подякував: 118 раз.
Подякували: 1030 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:39
Подскажите, пожалуйста, если платить гривневой картой пакета Вайт за границей в другой валюте - есть плата за конвертацию? Спасибо
Stargazer212
Повідомлень: 118
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:53
Stargazer212 написав:
Подскажите, пожалуйста, если платить гривневой картой пакета Вайт за границей в другой валюте - есть плата за конвертацию? Спасибо
Есть. 1%. Плюс еще кое что накрутят. Если интересно поищите мое сообщение от 2 февраля - там у аллы много чего интересного при курсообразовании
Flamingo
1
Повідомлень: 6725
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1825 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:04
greenozon написав:
Підкажіть будь ласка яку максимальну суму можна за 1 раз переказувати в Сенсі із Пенсійної коко, пробував 25, 20, 15, 10 - постійно пише помилка, спробуйте знову
то скунс не выпускает. У скунса 14999 на выход по п2п на удар.
IMPRINTER
2
1
Свинорил 100 lvl
Повідомлень: 38046
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6055 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:11
Flamingo написав: Stargazer212 написав:
Подскажите, пожалуйста, если платить гривневой картой пакета Вайт за границей в другой валюте - есть плата за конвертацию? Спасибо
Есть. 1%. Плюс еще кое что накрутят. Если интересно поищите мое сообщение от 2 февраля - там у аллы много чего интересного при курсообразовании
Спасибо! Понял, поищу! То есть, если ореховый кэшбек 2-3% в оплачиваемых категориях, то в принципе в ноль можно выйти?
Stargazer212
Повідомлень: 118
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:23
Stargazer212 написав: Flamingo написав: Stargazer212 написав:
Подскажите, пожалуйста, если платить гривневой картой пакета Вайт за границей в другой валюте - есть плата за конвертацию? Спасибо
Есть. 1%. Плюс еще кое что накрутят. Если интересно поищите мое сообщение от 2 февраля - там у аллы много чего интересного при курсообразовании
Спасибо! Понял, поищу! То есть, если ореховый кэшбек 2-3% в оплачиваемых категориях, то в принципе в ноль можно выйти?
Можно и не выйти - у них в курсе уже заложено +2%. Если уже собираетесь платить их дебеткой, то оформите валютную дебетку, сконверитируйте туда валюты сколько необходимо, по ней также начисляются орехи, так по крайней мере не попадете на 2% переплаты по курсу.
antey718
Повідомлень: 629
З нами з: 03.08.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 98 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:27
Stargazer212 написав: Flamingo написав: Stargazer212 написав:
Подскажите, пожалуйста, если платить гривневой картой пакета Вайт за границей в другой валюте - есть плата за конвертацию? Спасибо
Есть. 1%. Плюс еще кое что накрутят. Если интересно поищите мое сообщение от 2 февраля - там у аллы много чего интересного при курсообразовании
Спасибо! Понял, поищу! То есть, если ореховый кэшбек 2-3% в оплачиваемых категориях, то в принципе в ноль можно выйти?
Не чтобы выйти в ноль 3% мало. Надо хотя бы 5 а лучше десять. Но когда прочтете мой "опус" то поймете
Flamingo
1
Повідомлень: 6725
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1825 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Ferlakur
,
Flamingo
,
ramaz
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
580
374612
49400
6507612
585
137804