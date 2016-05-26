Можно и не выйти - у них в курсе уже заложено +2%. Если уже собираетесь платить их дебеткой, то оформите валютную дебетку, сконверитируйте туда валюты сколько необходимо, по ней также начисляются орехи, так по крайней мере не попадете на 2% переплаты по курсу.[/quote] Та да, но проблема в том, что еду в Албанию, а там не евро - а местная валюта, все платежи идут в ней, в Черногории - было бы проще - там офф валюта - еврики. А так, проще, видимо гривневой моней платить.
Можно и не выйти - у них в курсе уже заложено +2%. Если уже собираетесь платить их дебеткой, то оформите валютную дебетку, сконверитируйте туда валюты сколько необходимо, по ней также начисляются орехи, так по крайней мере не попадете на 2% переплаты по курсу.
Та да, но проблема в том, что еду в Албанию, а там не евро - а местная валюта, все платежи идут в ней, в Черногории - было бы проще - там офф валюта - еврики. А так, проще, видимо гривневой моней платить.
В этом случае конвертация албанской валюты в валюту вашей карты (не знаю что лучше в этом случае доллар или евро) будет идти по курсу платежной системы, а не альфы, т.е. особого попадания не ожидается.
Можно и не выйти - у них в курсе уже заложено +2%. Если уже собираетесь платить их дебеткой, то оформите валютную дебетку, сконверитируйте туда валюты сколько необходимо, по ней также начисляются орехи, так по крайней мере не попадете на 2% переплаты по курсу.
Та да, но проблема в том, что еду в Албанию, а там не евро - а местная валюта, все платежи идут в ней, в Черногории - было бы проще - там офф валюта - еврики. А так, проще, видимо гривневой моней платить.
В этом случае конвертация албанской валюты в валюту вашей карты (не знаю что лучше в этом случае доллар или евро) будет идти по курсу платежной системы, а не альфы, т.е. особого попадания не ожидается.
То есть, в любом случае лучше платить там евровой картой, не гривневой?
antey718 написав:Можно и не выйти - у них в курсе уже заложено +2%. Если уже собираетесь платить их дебеткой, то оформите валютную дебетку, сконверитируйте туда валюты сколько необходимо, по ней также начисляются орехи, так по крайней мере не попадете на 2% переплаты по курсу.
никакие орехи там ничё не перекроют, разве шо там 10% орехов насыпят. для екзотики можно спокойно брать карту Бегемота в долларах и не парить мозги, еще как вариант ОТП в долларах
antey718 написав:Можно и не выйти - у них в курсе уже заложено +2%. Если уже собираетесь платить их дебеткой, то оформите валютную дебетку, сконверитируйте туда валюты сколько необходимо, по ней также начисляются орехи, так по крайней мере не попадете на 2% переплаты по курсу.
никакие орехи там ничё не перекроют, разве шо там 10% орехов насыпят. для екзотики можно спокойно брать карту Бегемота в долларах и не парить мозги, еще как вариант ОТП в долларах
Ясно, спасибо. То есть, если платить в албанской валюте гривневой картой - то будет плата за конвертацию и от банка, и от платежной системы, а если платить евровой/долларовой - то плата за конвертацию только от платежной системы? Верно?
Stargazer212 написав:Та да, но проблема в том, что еду в Албанию, а там не евро - а местная валюта, все платежи идут в ней, в Черногории - было бы проще - там офф валюта - еврики. А так, проще, видимо гривневой моней платить.
В этом случае конвертация албанской валюты в валюту вашей карты (не знаю что лучше в этом случае доллар или евро) будет идти по курсу платежной системы, а не альфы, т.е. особого попадания не ожидается.
То есть, в любом случае лучше платить там евровой картой, не гривневой?
Если и лучше то не сильно. 1% за конверт насколько я помню Алла возмет и с евровой карты. И с долларовой (кстати имхо лучше платить таки с долларовой а не евровой). Конверт будет С любой дебетки где валюта платежа будет отличатся от валюты карты. Но плюс Алла может взять доп.комис 1.2% (о нём было в моем февральском опусе). Валютная карта лучше гривневой в этом смысле только тем, что не будет еще дополнительного курсового риска (банк не применит коммерческий курс). А так для оплаты в экзотических валютах карты Аллы (как и Таси) не очень хороший вариант. Единственный случай когда я использую валютные дебеткм Аллы за границей - банкомат аэропорта - чтобы снять местную валюту в небольших суммах на первое время - потому что как правило курс конвертации Альфы со всеми ее накрутками зачастую все равно лучше чем курсы аэропортовых обменок.
Flamingo написав:Единственный случай когда я использую валютные дебеткм Аллы за границей - банкомат аэропорта - чтобы снять местную валюту в небольших суммах на первое время - потому что как правило курс конвертации Альфы со всеми ее накрутками зачастую все равно лучше чем курсы аэропортовых обменок.
это можно снимать если с долл - доллары, или с евровой - евро. а в остальных случаях приватовские 2% могут оказаться меньше ... чем бесплатно у Аллы)