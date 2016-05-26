RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9670967196729673>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:32

[/quote]

Можно и не выйти - у них в курсе уже заложено +2%. Если уже собираетесь платить их дебеткой, то оформите валютную дебетку, сконверитируйте туда валюты сколько необходимо, по ней также начисляются орехи, так по крайней мере не попадете на 2% переплаты по курсу.[/quote]
Та да, но проблема в том, что еду в Албанию, а там не евро - а местная валюта, все платежи идут в ней, в Черногории - было бы проще - там офф валюта - еврики. А так, проще, видимо гривневой моней платить.
Stargazer212
 
Повідомлень: 118
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:39

  Stargazer212 написав:

Можно и не выйти - у них в курсе уже заложено +2%. Если уже собираетесь платить их дебеткой, то оформите валютную дебетку, сконверитируйте туда валюты сколько необходимо, по ней также начисляются орехи, так по крайней мере не попадете на 2% переплаты по курсу.

Та да, но проблема в том, что еду в Албанию, а там не евро - а местная валюта, все платежи идут в ней, в Черногории - было бы проще - там офф валюта - еврики. А так, проще, видимо гривневой моней платить.

В этом случае конвертация албанской валюты в валюту вашей карты (не знаю что лучше в этом случае доллар или евро) будет идти по курсу платежной системы, а не альфы, т.е. особого попадания не ожидается.
antey718
 
Повідомлень: 629
З нами з: 03.08.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:45

  antey718 написав:
  Stargazer212 написав:

Можно и не выйти - у них в курсе уже заложено +2%. Если уже собираетесь платить их дебеткой, то оформите валютную дебетку, сконверитируйте туда валюты сколько необходимо, по ней также начисляются орехи, так по крайней мере не попадете на 2% переплаты по курсу.

Та да, но проблема в том, что еду в Албанию, а там не евро - а местная валюта, все платежи идут в ней, в Черногории - было бы проще - там офф валюта - еврики. А так, проще, видимо гривневой моней платить.

В этом случае конвертация албанской валюты в валюту вашей карты (не знаю что лучше в этом случае доллар или евро) будет идти по курсу платежной системы, а не альфы, т.е. особого попадания не ожидается.

То есть, в любом случае лучше платить там евровой картой, не гривневой?
Stargazer212
 
Повідомлень: 118
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:50

  antey718 написав:Можно и не выйти - у них в курсе уже заложено +2%. Если уже собираетесь платить их дебеткой, то оформите валютную дебетку, сконверитируйте туда валюты сколько необходимо, по ней также начисляются орехи, так по крайней мере не попадете на 2% переплаты по курсу.


никакие орехи там ничё не перекроют, разве шо там 10% орехов насыпят.
для екзотики можно спокойно брать карту Бегемота в долларах и не парить мозги, еще как вариант ОТП в долларах
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4861
З нами з: 21.04.11
Подякував: 690 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:53

  Stargazer212 написав:То есть, в любом случае лучше платить там евровой картой, не гривневой?


Долларовой или евровой, хз по какой курс будет выгоднее.
Правила конвертации у альфы в этой табличке https://alfabank.ua/upload/convert.pdf
antey718
 
Повідомлень: 629
З нами з: 03.08.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:55

  antey718 написав:
  Stargazer212 написав:То есть, в любом случае лучше платить там евровой картой, не гривневой?


Долларовой или евровой, хз по какой курс будет выгоднее.
Правила конвертации у альфы в этой табличке https://alfabank.ua/upload/convert.pdf

Только по факту, потом, не совпадет. Писалось миллион раз.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4841
З нами з: 06.01.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:56

  uaprofi написав:
  antey718 написав:Можно и не выйти - у них в курсе уже заложено +2%. Если уже собираетесь платить их дебеткой, то оформите валютную дебетку, сконверитируйте туда валюты сколько необходимо, по ней также начисляются орехи, так по крайней мере не попадете на 2% переплаты по курсу.


никакие орехи там ничё не перекроют, разве шо там 10% орехов насыпят.
для екзотики можно спокойно брать карту Бегемота в долларах и не парить мозги, еще как вариант ОТП в долларах


Ну не 10%, а 5% уже перекрывают.
antey718
 
Повідомлень: 629
З нами з: 03.08.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:58

  antey718 написав:
  Stargazer212 написав:То есть, в любом случае лучше платить там евровой картой, не гривневой?


Долларовой или евровой, хз по какой курс будет выгоднее.
Правила конвертации у альфы в этой табличке https://alfabank.ua/upload/convert.pdf

Ясно, спасибо. То есть, если платить в албанской валюте гривневой картой - то будет плата за конвертацию и от банка, и от платежной системы, а если платить евровой/долларовой - то плата за конвертацию только от платежной системы? Верно?
Stargazer212
 
Повідомлень: 118
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:00

  Stargazer212 написав:
  antey718 написав:
  Stargazer212 написав:Та да, но проблема в том, что еду в Албанию, а там не евро - а местная валюта, все платежи идут в ней, в Черногории - было бы проще - там офф валюта - еврики. А так, проще, видимо гривневой моней платить.

В этом случае конвертация албанской валюты в валюту вашей карты (не знаю что лучше в этом случае доллар или евро) будет идти по курсу платежной системы, а не альфы, т.е. особого попадания не ожидается.

То есть, в любом случае лучше платить там евровой картой, не гривневой?

Если и лучше то не сильно. 1% за конверт насколько я помню Алла возмет и с евровой карты. И с долларовой (кстати имхо лучше платить таки с долларовой а не евровой). Конверт будет С любой дебетки где валюта платежа будет отличатся от валюты карты. Но плюс Алла может взять доп.комис 1.2% (о нём было в моем февральском опусе). Валютная карта лучше гривневой в этом смысле только тем, что не будет еще дополнительного курсового риска (банк не применит коммерческий курс). А так для оплаты в экзотических валютах карты Аллы (как и Таси) не очень хороший вариант.
Единственный случай когда я использую валютные дебеткм Аллы за границей - банкомат аэропорта - чтобы снять местную валюту в небольших суммах на первое время - потому что как правило курс конвертации Альфы со всеми ее накрутками зачастую все равно лучше чем курсы аэропортовых обменок.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6725
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:14

  Flamingo написав:Единственный случай когда я использую валютные дебеткм Аллы за границей - банкомат аэропорта - чтобы снять местную валюту в небольших суммах на первое время - потому что как правило курс конвертации Альфы со всеми ее накрутками зачастую все равно лучше чем курсы аэропортовых обменок.


это можно снимать если с долл - доллары, или с евровой - евро.
а в остальных случаях приватовские 2% могут оказаться меньше ... чем бесплатно у Аллы)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4861
З нами з: 21.04.11
Подякував: 690 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9670967196729673>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Flamingo, ramaz і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 57, 58, 59
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
580 374614
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 сер, 2021 18:28
M-Audio
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4939, 4940, 4941
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49400 6507615
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 сер, 2021 18:16
lloydbanksua
Банк Земельний Капiтал 1 ... 57, 58, 59
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
585 137805
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 сер, 2021 17:32
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96722)
11.08.2021 19:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.