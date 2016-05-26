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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 18:22
Всем спасибо, в общем, прихожу к выводу, что в моих условиях (моно гривна, альфа Вайт гривна доллар евро, Тася Викенд, Аваль гривна) - проще всего либо моно, либо наличка в евро или местной валюте.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 18:41
uaprofi написав: Flamingo написав:
Единственный случай когда я использую валютные дебеткм Аллы за границей - банкомат аэропорта - чтобы снять местную валюту в небольших суммах на первое время - потому что как правило курс конвертации Альфы со всеми ее накрутками зачастую все равно лучше чем курсы аэропортовых обменок.
это можно снимать если с долл - доллары, или с евровой - евро.
а в остальных случаях приватовские 2% могут оказаться меньше ... чем бесплатно у Аллы)
Мне сложно сравнивать - я не разбираюсь в сортах #зеленелайно. Но я знаю точно что если в странах экзотических валют с долларовой дебетки альфы снимать местную валюту, то курс по которому спишут доллары с альфы окажется лучше чем курс обмена наличного бакса на местную экзотику. Проверено лично несколько раз в ЮВА. Для меня этого достаточно. А #зеленелайно как банк после стейков для меня просто не существует и его продуктами не интересуюсь в принципе
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Flamingo
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