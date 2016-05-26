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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9670967196729673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:22

Всем спасибо, в общем, прихожу к выводу, что в моих условиях (моно гривна, альфа Вайт гривна доллар евро, Тася Викенд, Аваль гривна) - проще всего либо моно, либо наличка в евро или местной валюте.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:41

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:Единственный случай когда я использую валютные дебеткм Аллы за границей - банкомат аэропорта - чтобы снять местную валюту в небольших суммах на первое время - потому что как правило курс конвертации Альфы со всеми ее накрутками зачастую все равно лучше чем курсы аэропортовых обменок.


это можно снимать если с долл - доллары, или с евровой - евро.
а в остальных случаях приватовские 2% могут оказаться меньше ... чем бесплатно у Аллы)

Мне сложно сравнивать - я не разбираюсь в сортах #зеленелайно. Но я знаю точно что если в странах экзотических валют с долларовой дебетки альфы снимать местную валюту, то курс по которому спишут доллары с альфы окажется лучше чем курс обмена наличного бакса на местную экзотику. Проверено лично несколько раз в ЮВА. Для меня этого достаточно. А #зеленелайно как банк после стейков для меня просто не существует и его продуктами не интересуюсь в принципе
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:14

Re: Альфа-Банк

А в Турции какой картой лучше рассчитываться?
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:19

  Бекас написав:А в Турции какой картой лучше рассчитываться?

Кредитной Визой.
Тут нема такой.
Поэтому Редом мона
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:30

Amethyst Меня интересует -какая валюта?
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:40

  Бекас написав:Amethyst Меня интересует -какая валюта?

Там лира ходит, конверт будет идти через доллар, т.е. дебетка в долларе лучше.
Но по дебеткам у Алки есть 1% комисс за конверт, а по кредиткам нет такой комисс.
Но многое портит сам дурацкий коммерч курс конвертации :(

ПС. Кстати, последние 2..3 года турки любят рисовать цены в евро, их лиры (как и форинты и кроны) конвертятся через доллар.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:16

Re: Альфа-Банк

В Турции есть (не помню название) сетевой супермаркет, принимающий баксы по курсу выше обменок, и дающий сдачу в лирах. Покупаешь какую хрень к чаю, даешь сотку баксов и получаешь сдачу в лирах на местные расходы по-мелочам; ближе к отъезду - полтыш, а то и 20-ку....
Миша-клиент
 
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