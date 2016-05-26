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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 18:22
Всем спасибо, в общем, прихожу к выводу, что в моих условиях (моно гривна, альфа Вайт гривна доллар евро, Тася Викенд, Аваль гривна) - проще всего либо моно, либо наличка в евро или местной валюте.
Додано: Сер 11 сер, 2021 18:41
Мне сложно сравнивать - я не разбираюсь в сортах #зеленелайно. Но я знаю точно что если в странах экзотических валют с долларовой дебетки альфы снимать местную валюту, то курс по которому спишут доллары с альфы окажется лучше чем курс обмена наличного бакса на местную экзотику. Проверено лично несколько раз в ЮВА. Для меня этого достаточно. А #зеленелайно как банк после стейков для меня просто не существует и его продуктами не интересуюсь в принципе
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:14
Re: Альфа-Банк
А в Турции какой картой лучше рассчитываться?
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:19
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:40
Там лира ходит, конверт будет идти через доллар, т.е. дебетка в долларе лучше.
Но по дебеткам у Алки есть 1% комисс за конверт, а по кредиткам нет такой комисс.
Но многое портит сам дурацкий коммерч курс конвертации
ПС. Кстати, последние 2..3 года турки любят рисовать цены в евро, их лиры (как и форинты и кроны) конвертятся через доллар.
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:16
Re: Альфа-Банк
В Турции есть (не помню название) сетевой супермаркет, принимающий баксы по курсу выше обменок, и дающий сдачу в лирах. Покупаешь какую хрень к чаю, даешь сотку баксов и получаешь сдачу в лирах на местные расходы по-мелочам; ближе к отъезду - полтыш, а то и 20-ку....
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:24
Re: Альфа-Банк
Алла выкатила новую карту, выглядит интересно
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:32
Alfabank, а можно максимум будет перевести на эту карту?
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:36
Доброго дня. Зміна тарифу з / на Хамелеон неможлива.
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