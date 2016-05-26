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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:42
На лендинге пишет, что можно через Сенсе.
Но, в реальности, если нажать в SS "Добавить карту", предлагает закрыть "Комфорт".
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wig
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:47
красвый плакатик с бесконечностью
а как гаситься то?
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v57
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:50
Alfa_Bank написав: antey718 написав:Alfabank
, а можно максимум будет перевести на эту карту?
Доброго дня. Зміна тарифу з / на Хамелеон неможлива.
OK, а эта карта позиционируется больше как дебетная или как кредитная, ее можно будет открыть если есть уже 2 кредитки?
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:51
wig написав:
На лендинге пишет, что можно через Сенсе.
Но, в реальности, если нажать в SS "Добавить карту", предлагает закрыть "Комфорт".
Доброго дня. На даний момент оформлення картки Хамелеон доступно лише для нових клієнтів.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:53
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:53
v57 написав:
красвый плакатик с бесконечностью
а как гаситься то?
Доброго дня. ОМП необхідно вносити в платіжному періоді, який стандартно триває календарний місяць після розрахункової дати.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:53
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. На даний момент оформлення картки Хамелеон доступно лише для нових клієнтів.
Новых клиентов SS-App, или всего Альфа-банка?
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wig
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:56
antey718 написав:
OK, а эта карта позиционируется больше как дебетная или как кредитная, ее можно будет открыть если есть уже 2 кредитки?
Поки що її можуть відкрити лише нові клієнті. Ближче до реалізації оформлення для існуючих клієнтів зможу надати відповідь.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:57
wig написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня. На даний момент оформлення картки Хамелеон доступно лише для нових клієнтів.
Новых клиентов SS-App, или всего Альфа-банка?
Нових клієнтів банку.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:57
Вопрос к Alfabank. В семье есть бывший клиент Альфы, активных карт и счетов нет (закрыты). Но остался активним МАБ (видимо он автоматически не закрывается, а заявление на закрытие не писали). Можно ли со своего аккаунта открыть карту, которая будет участвовать в Сенсацийном бонусе?
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Golf_streem
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