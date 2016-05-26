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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96729673967496759676>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:42

  antey718 написав:Алла выкатила новую карту, выглядит интересно
https://landing.alfabank.com.ua/sense/cameleon/

На лендинге пишет, что можно через Сенсе.
Но, в реальности, если нажать в SS "Добавить карту", предлагает закрыть "Комфорт".
wig
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красвый плакатик с бесконечностью
а как гаситься то?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:50

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:
  antey718 написав:Алла выкатила новую карту, выглядит интересно
https://landing.alfabank.com.ua/sense/cameleon/


Alfabank, а можно максимум будет перевести на эту карту?

Доброго дня. Зміна тарифу з / на Хамелеон неможлива.


OK, а эта карта позиционируется больше как дебетная или как кредитная, ее можно будет открыть если есть уже 2 кредитки?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:51

  wig написав:
  antey718 написав:Алла выкатила новую карту, выглядит интересно
https://landing.alfabank.com.ua/sense/cameleon/

На лендинге пишет, что можно через Сенсе.
Но, в реальности, если нажать в SS "Добавить карту", предлагает закрыть "Комфорт".

Доброго дня. На даний момент оформлення картки Хамелеон доступно лише для нових клієнтів.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:53

  antey718 написав:Алла выкатила новую карту, выглядит интересно
https://landing.alfabank.com.ua/sense/cameleon/

https://landing.alfabank.com.ua/sense/c ... e061da.mp4
нуна было еще петлёй Мёбиуса оту ленту завернуть :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:53

  v57 написав:красвый плакатик с бесконечностью
а как гаситься то?

Доброго дня. ОМП необхідно вносити в платіжному періоді, який стандартно триває календарний місяць після розрахункової дати.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:53

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. На даний момент оформлення картки Хамелеон доступно лише для нових клієнтів.

Новых клиентов SS-App, или всего Альфа-банка?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:56

  antey718 написав:OK, а эта карта позиционируется больше как дебетная или как кредитная, ее можно будет открыть если есть уже 2 кредитки?

Поки що її можуть відкрити лише нові клієнті. Ближче до реалізації оформлення для існуючих клієнтів зможу надати відповідь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:57

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. На даний момент оформлення картки Хамелеон доступно лише для нових клієнтів.

Новых клиентов SS-App, или всего Альфа-банка?

Нових клієнтів банку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:57

Re: Альфа-Банк

Вопрос к Alfabank. В семье есть бывший клиент Альфы, активных карт и счетов нет (закрыты). Но остался активним МАБ (видимо он автоматически не закрывается, а заявление на закрытие не писали). Можно ли со своего аккаунта открыть карту, которая будет участвовать в Сенсацийном бонусе?
Golf_streem
 
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