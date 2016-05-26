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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9673967496759676>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:58

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank,
1) у карты Хамелеон РД = дате подписания договора?
2) какие бины у Visa Rewards/Visa Platinum?
3) какая стоимость оформления Visa Platinum в качестве основной и дополнительной?
4) существующие клиенты её смогут открыть с 16 сентября?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:01

  Golf_streem написав:Вопрос к Alfabank. В семье есть бывший клиент Альфы, активных карт и счетов нет (закрыты). Но остался активним МАБ (видимо он автоматически не закрывается, а заявление на закрытие не писали). Можно ли со своего аккаунта открыть карту, которая будет участвовать в Сенсацийном бонусе?

Доброго дня. Можна.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:01

  MASolomko написав:Alfa_Bank,
1) у карты Хамелеон РД = дате подписания договора?
2) какие бины у Visa Rewards/Visa Platinum?
3) какая стоимость оформления Visa Platinum в качестве основной и дополнительной?
4) существующие клиенты её смогут открыть с 16 сентября?


Уважаемая Alfa_Bank,
Дайте еще пожалуйста ссылку на полные тарифы и условия для этой новой карты.
Сейчас у вас на сайте только landing c маркейтинговым шумом.
Заранее дякую!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:01

  Alfa_Bank написав:
  v57 написав:красвый плакатик с бесконечностью
а как гаситься то?

Доброго дня. ОМП необхідно вносити в платіжному періоді, який стандартно триває календарний місяць після розрахункової дати.


ну внес омп и шо дальше?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:04

  v57 написав:
  Alfa_Bank написав:
  v57 написав:красвый плакатик с бесконечностью
а как гаситься то?

Доброго дня. ОМП необхідно вносити в платіжному періоді, який стандартно триває календарний місяць після розрахункової дати.


ну внес омп и шо дальше?


и спите спокойно до следующих 10% :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:05

  curiousobro написав:
  MASolomko написав:Alfa_Bank,
1) у карты Хамелеон РД = дате подписания договора?
2) какие бины у Visa Rewards/Visa Platinum?
3) какая стоимость оформления Visa Platinum в качестве основной и дополнительной?
4) существующие клиенты её смогут открыть с 16 сентября?


Уважаемая Alfa_Bank,
Дайте еще пожалуйста ссылку на полные тарифы и условия для этой новой карты.
Сейчас у вас на сайте только landing c маркейтинговым шумом.
Заранее дякую!

Тарифы здесь
https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:11

  MASolomko написав:Alfa_Bank,
1) у карты Хамелеон РД = дате подписания договора?
2) какие бины у Visa Rewards/Visa Platinum?
3) какая стоимость оформления Visa Platinum в качестве основной и дополнительной?
4) существующие клиенты её смогут открыть с 16 сентября?

Доброго дня.
1) Так.
2) Visa Platinum 4028 08.
3) Тарифи
4) Дата уточняється. Повідомимо більш точно ближче до реалізації.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:11

  antey718 написав:OK, а эта карта позиционируется больше как дебетная или как кредитная, ее можно будет открыть если есть уже 2 кредитки?

Вообще можно 3 кредитки
Востаннє редагувалось Bosstone в Чет 12 сер, 2021 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:13

  curiousobro написав:
  MASolomko написав:Alfa_Bank,
1) у карты Хамелеон РД = дате подписания договора?
2) какие бины у Visa Rewards/Visa Platinum?
3) какая стоимость оформления Visa Platinum в качестве основной и дополнительной?
4) существующие клиенты её смогут открыть с 16 сентября?


Уважаемая Alfa_Bank,
Дайте еще пожалуйста ссылку на полные тарифы и условия для этой новой карты.
Сейчас у вас на сайте только landing c маркейтинговым шумом.
Заранее дякую!

Доброго дня. Тарифи.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:17

  Alfa_Bank написав:
  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. На даний момент оформлення картки Хамелеон доступно лише для нових клієнтів.

Новых клиентов SS-App, или всего Альфа-банка?

Нових клієнтів банку.

А новым можно только Хамелеона открыть, или обязательно будет Комфорт в нагрузку?
wig
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