Alfa_Bank, 1) у карты Хамелеон РД = дате подписания договора? 2) какие бины у Visa Rewards/Visa Platinum? 3) какая стоимость оформления Visa Platinum в качестве основной и дополнительной? 4) существующие клиенты её смогут открыть с 16 сентября?
Golf_streem написав:Вопрос к Alfabank. В семье есть бывший клиент Альфы, активных карт и счетов нет (закрыты). Но остался активним МАБ (видимо он автоматически не закрывается, а заявление на закрытие не писали). Можно ли со своего аккаунта открыть карту, которая будет участвовать в Сенсацийном бонусе?
MASolomko написав:Alfa_Bank, 1) у карты Хамелеон РД = дате подписания договора? 2) какие бины у Visa Rewards/Visa Platinum? 3) какая стоимость оформления Visa Platinum в качестве основной и дополнительной? 4) существующие клиенты её смогут открыть с 16 сентября?
Уважаемая Alfa_Bank, Дайте еще пожалуйста ссылку на полные тарифы и условия для этой новой карты. Сейчас у вас на сайте только landing c маркейтинговым шумом. Заранее дякую!
MASolomko написав:Alfa_Bank, 1) у карты Хамелеон РД = дате подписания договора? 2) какие бины у Visa Rewards/Visa Platinum? 3) какая стоимость оформления Visa Platinum в качестве основной и дополнительной? 4) существующие клиенты её смогут открыть с 16 сентября?
Уважаемая Alfa_Bank, Дайте еще пожалуйста ссылку на полные тарифы и условия для этой новой карты. Сейчас у вас на сайте только landing c маркейтинговым шумом. Заранее дякую!
MASolomko написав:Alfa_Bank, 1) у карты Хамелеон РД = дате подписания договора? 2) какие бины у Visa Rewards/Visa Platinum? 3) какая стоимость оформления Visa Platinum в качестве основной и дополнительной? 4) существующие клиенты её смогут открыть с 16 сентября?
Доброго дня. 1) Так. 2) Visa Platinum 4028 08. 3) Тарифи 4) Дата уточняється. Повідомимо більш точно ближче до реалізації.
MASolomko написав:Alfa_Bank, 1) у карты Хамелеон РД = дате подписания договора? 2) какие бины у Visa Rewards/Visa Platinum? 3) какая стоимость оформления Visa Platinum в качестве основной и дополнительной? 4) существующие клиенты её смогут открыть с 16 сентября?
Уважаемая Alfa_Bank, Дайте еще пожалуйста ссылку на полные тарифы и условия для этой новой карты. Сейчас у вас на сайте только landing c маркейтинговым шумом. Заранее дякую!