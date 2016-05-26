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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:20
Хорошее замечание
wig написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня. На даний момент оформлення картки Хамелеон доступно лише для нових клієнтів.
Новых клиентов SS-App, или всего Альфа-банка?
.
Только в СуперАпп шаровые СЭПы и р2р с этой карты.
В МАБе и Мобайле будет комисс!!
Т.е. это завлекуха для н̶о̶в̶и̶ч̶к̶о̶в̶ зуммеров именно от СуперАпп
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:24
Bosstone написав: antey718 написав:
OK, а эта карта позиционируется больше как дебетная или как кредитная, ее можно будет открыть если есть уже 2 кредитки?
Вообще можно 3 кредитки
Если уже есть 3 кредитки - можно ли будет открыть Хамелеон ?
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:30
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. На даний момент оформлення картки Хамелеон доступно лише для нових клієнтів.
Несправедливо! Старым клиентам - в первую очередь!
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:38
Alfa_Bank
Ходят слухи, что с сентября веб-версию интернет-банкинга убьют, всех клиентов добровольно-принудительно в сенс. Прокомментируйте, плиз.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:52
_Slava_ написав:Alfa_Bank
Ходят слухи, что с сентября веб-версию интернет-банкинга убьют, всех клиентов добровольно-принудительно в сенс. Прокомментируйте, плиз.
тоже хотелось бы это уточнить ... то, что альффа-мобайл уюивать буудут это как бы понятно ... а вто, веб-МАБ, что с ним?
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:57
Если убить веб, то клиентам будет негде посмотреть проводки. Разве что алла перейдет на проводки по авторизации.
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Bosstone
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:59
wig написав:
А новым можно только Хамелеона открыть, или обязательно будет Комфорт в нагрузку?
Можна лише Хамелеон.
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