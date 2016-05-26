RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9674967596769677>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:20

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. На даний момент оформлення картки Хамелеон доступно лише для нових клієнтів.

Новых клиентов SS-App, или всего Альфа-банка?

Хорошее замечание.
Только в СуперАпп шаровые СЭПы и р2р с этой карты.
В МАБе и Мобайле будет комисс!!
Т.е. это завлекуха для н̶о̶в̶и̶ч̶к̶о̶в̶ зуммеров именно от СуперАпп :idea:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 675
З нами з: 05.05.21
Подякував: 42 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:24

  Bosstone написав:
  antey718 написав:OK, а эта карта позиционируется больше как дебетная или как кредитная, ее можно будет открыть если есть уже 2 кредитки?

Вообще можно 3 кредитки

Если уже есть 3 кредитки - можно ли будет открыть Хамелеон ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5741
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:30

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. На даний момент оформлення картки Хамелеон доступно лише для нових клієнтів.

Несправедливо! Старым клиентам - в первую очередь! :roll:
rollo
 
Повідомлень: 1309
З нами з: 20.10.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:38

Alfa_Bank
Ходят слухи, что с сентября веб-версию интернет-банкинга убьют, всех клиентов добровольно-принудительно в сенс. Прокомментируйте, плиз.
_Slava_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 679
З нами з: 30.11.12
Подякував: 76 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:52

  _Slava_ написав:Alfa_Bank
Ходят слухи, что с сентября веб-версию интернет-банкинга убьют, всех клиентов добровольно-принудительно в сенс. Прокомментируйте, плиз.


тоже хотелось бы это уточнить ... то, что альффа-мобайл уюивать буудут это как бы понятно ... а вто, веб-МАБ, что с ним?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38052
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6056 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:57

Re: Альфа-Банк

Если убить веб, то клиентам будет негде посмотреть проводки. Разве что алла перейдет на проводки по авторизации.
Bosstone
 
Повідомлень: 1911
З нами з: 21.04.10
Подякував: 682 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:59

  wig написав:А новым можно только Хамелеона открыть, или обязательно будет Комфорт в нагрузку?

Можна лише Хамелеон.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10740
З нами з: 18.02.13
Подякував: 118 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:01

  mustbe написав:Если уже есть 3 кредитки - можно ли будет открыть Хамелеон ?

Доброго дня. Зможу відповісти ближче до запуску картки для існуючих клієнтів.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10740
З нами з: 18.02.13
Подякував: 118 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:02

  Bosstone написав:Если убить веб, то клиентам будет негде посмотреть проводки. Разве что алла перейдет на проводки по авторизации.


Да и людям с ограниченными возможностями насиловать смартфон. Или, у кого много платежей, тоже беда.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4847
З нами з: 06.01.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:03

  _Slava_ написав:Alfa_Bank
Ходят слухи, что с сентября веб-версию интернет-банкинга убьют, всех клиентов добровольно-принудительно в сенс. Прокомментируйте, плиз.

Доброго дня. Такі чутки до нас не доходили. Веб-версія поки житиме.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10740
З нами з: 18.02.13
Подякував: 118 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9674967596769677>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сергей69, Flamingo, IGNAT, jay2004, Oktawa, vitaliy1111 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4940, 4941, 4942
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49413 6511343
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 14:24
Amethyst
Райффайзен Банк 1 ... 824, 825, 826
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8258 1948292
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 14:19
Ромасик
Банк Земельний Капiтал 1 ... 61, 62, 63
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
623 142267
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 12:55
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96769)
12.08.2021 15:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.