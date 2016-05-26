Golf_streem написав:Вопрос к Alfabank. В семье есть бывший клиент Альфы, активных карт и счетов нет (закрыты). Но остался активним МАБ (видимо он автоматически не закрывается, а заявление на закрытие не писали). Можно ли со своего аккаунта открыть карту, которая будет участвовать в Сенсацийном бонусе?
Доброго дня. Можна.
В МАБе есть только "На даний момент у Вас немає жодного поточного або карткового рахунку. Щоб відкрити картковий рахунок , Ви можете звернутися в будь-яке з відділень Альфа-Банку. При наявності відкритого поточного або карткового рахунку, Вам стане доступним повний функціонал системи My Alfa-Bank". Как без посещения отделения открыть счет/карту?
Golf_streem написав:Вопрос к Alfabank. В семье есть бывший клиент Альфы, активных карт и счетов нет (закрыты). Но остался активним МАБ (видимо он автоматически не закрывается, а заявление на закрытие не писали). Можно ли со своего аккаунта открыть карту, которая будет участвовать в Сенсацийном бонусе?
Доброго дня. Можна.
В МАБе есть только "На даний момент у Вас немає жодного поточного або карткового рахунку. Щоб відкрити картковий рахунок , Ви можете звернутися в будь-яке з відділень Альфа-Банку. При наявності відкритого поточного або карткового рахунку, Вам стане доступним повний функціонал системи My Alfa-Bank". Как без посещения отделения открыть счет/карту?
У Веб-версії немає можливості відкривати рахунки. Встановіть Сенс та натисніть "Стати клієнтом".