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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9674967596769677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:23

  Alfa_Bank написав:
  Golf_streem написав:Вопрос к Alfabank. В семье есть бывший клиент Альфы, активных карт и счетов нет (закрыты). Но остался активним МАБ (видимо он автоматически не закрывается, а заявление на закрытие не писали). Можно ли со своего аккаунта открыть карту, которая будет участвовать в Сенсацийном бонусе?

Доброго дня. Можна.

В МАБе есть только "На даний момент у Вас немає жодного поточного або карткового рахунку. Щоб відкрити картковий рахунок , Ви можете звернутися в будь-яке з відділень Альфа-Банку. При наявності відкритого поточного або карткового рахунку, Вам стане доступним повний функціонал системи My Alfa-Bank". Как без посещения отделения открыть счет/карту?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:34

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Такі чутки до нас не доходили. Веб-версія поки житиме.

Жеврітиме.
Без чата, обмена валют, и сепа по Хамелеону.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:42

  Golf_streem написав:
  Alfa_Bank написав:
  Golf_streem написав:Вопрос к Alfabank. В семье есть бывший клиент Альфы, активных карт и счетов нет (закрыты). Но остался активним МАБ (видимо он автоматически не закрывается, а заявление на закрытие не писали). Можно ли со своего аккаунта открыть карту, которая будет участвовать в Сенсацийном бонусе?

Доброго дня. Можна.

В МАБе есть только "На даний момент у Вас немає жодного поточного або карткового рахунку. Щоб відкрити картковий рахунок , Ви можете звернутися в будь-яке з відділень Альфа-Банку. При наявності відкритого поточного або карткового рахунку, Вам стане доступним повний функціонал системи My Alfa-Bank". Как без посещения отделения открыть счет/карту?

У Веб-версії немає можливості відкривати рахунки. Встановіть Сенс та натисніть "Стати клієнтом".
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:44

Alfa_Bank

скажите, а что будет с фаст-карт тогда? сейчас ее открытие доступно тока в альфа-мобайл, а в сенсе нет
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:55

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

скажите, а что будет с фаст-карт тогда? сейчас ее открытие доступно тока в альфа-мобайл, а в сенсе нет

Доброго дня. Відповідь у вашому питання. В Сенс її оформлення не планується.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:04

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Відповідь у вашому питання. В Сенс її оформлення не планується.

То есть если я открою пакет White, получу гривневую и долларовую карты, то евро я купить уже не смогу?
Adast
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:16

  Adast написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Відповідь у вашому питання. В Сенс її оформлення не планується.

То есть если я открою пакет White, получу гривневую и долларовую карты, то евро я купить уже не смогу?

В Пакеті ви можете оформити і третю картку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:25

  Alfa_Bank написав:
  Adast написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Відповідь у вашому питання. В Сенс її оформлення не планується.

То есть если я открою пакет White, получу гривневую и долларовую карты, то евро я купить уже не смогу?

В Пакеті ви можете оформити і третю картку.


но за деньги )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:27

Re: Альфа-Банк

Алла якась вредна. Сенсбонус недонарахувала, коли донарахувала - не можу використати, Хамелеона на дають...
chipmunk
 
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