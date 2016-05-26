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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9676967796789679>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:12

  Ромасик написав:если сравнивать хамелеон с редом, у реда есть какие-то плюсы по сравнению с ней?

У РЕД є Альфа-Консьєрж та можливість оформити розстрочку. Хамелеон для дяючих клієнтів стане доступною трохи згодом, поки - тільки для нових.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:24

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  Adast написав:То есть если я открою пакет White, получу гривневую и долларовую карты, то евро я купить уже не смогу?

В Пакеті ви можете оформити і третю картку.


но за деньги )

ФастКард вне пакета, нашару пока есть Мобайл :mrgreen:
Какая-то Алка сама непостоянная, ну как ХомелЕон :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:28

  Alfa_Bank написав:
  Ромасик написав:если сравнивать хамелеон с редом, у реда есть какие-то плюсы по сравнению с ней?

У РЕД є Альфа-Консьєрж та можливість оформити розстрочку. Хамелеон для дяючих клієнтів стане доступною трохи згодом, поки - тільки для нових.

дякую, то я ж готуюся, яку карту під ніж пустити :D
знайшов плюс ред - розмір кредитного ліміту - 30К у хамелеона вистачить не всім, тим паче із замашками платини.
пс. Саме на днях хтось цікавився преміальними картами для ред. От і викотили.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:32

  Ромасик написав:если сравнивать хамелеон с редом, у реда есть какие-то плюсы по сравнению с ней?

Лимит до 200К, а не до 30К
А таак минусов больше: свои с комисс как за кредитные, нуна гаситься на весь грейс
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:37

  Amethyst написав:Лимит до 200К, а не до 30К
А таак минусов больше: свои с комисс как за кредитные, нуна гаситься на весь грейс

в смысле свои с комисс? П.10.1 - свои без комисс
И какой грейс гасить?)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:40

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:Лимит до 200К, а не до 30К
А таак минусов больше: свои с комисс как за кредитные, нуна гаситься на весь грейс

в смысле свои с комисс? П.10.1 - свои без комисс
И какой грейс гасить?)

Я про Ред.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:42

сорри
:arrow:
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 12 сер, 2021 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:54

  Amethyst написав:а у Хам-она еще прикол.
Минимальный месячный платеж 900грн, т.е. шо бы ты не купил за месяц, ну хоть коробок спичек... но в сл. мес должен закинуть на карту не менее +900грн. Т.е. нуна тратить не менее 9000 грн в мес, ну шоб не обидно было возвращать по 900 :)
И т.о. интересен кредлимит не менее 10К.
Новичкам-зумерам с улицы дадут такой, ааа?! 8)

У картки Хамелоен ОМП = 10% (мін. 50 грн) від суми заборгованності. Картку можна обрати як з кред.лімітом, так ы без нього.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:54

Alfa_Bank, а шо це за десктоп на лэндинге Хам-на намалёван?
Хочу себе такой. Как сделать?
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:56

  Amethyst написав:Alfa_Bank, а шо це за десктоп на лэндинге Хам-на намалёван?
Хочу себе такой. Как сделать?
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Це розділ "Продукти", оновіть додаток до останньої версії.
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