Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 15:12
Ромасик написав:
если сравнивать хамелеон с редом, у реда есть какие-то плюсы по сравнению с ней?
У РЕД є Альфа-Консьєрж та можливість оформити розстрочку. Хамелеон для дяючих клієнтів стане доступною трохи згодом, поки - тільки для нових.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:24
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: Adast написав:
То есть если я открою пакет White, получу гривневую и долларовую карты, то евро я купить уже не смогу?
В Пакеті ви можете оформити і третю картку.
но за деньги )
ФастКард вне пакета, нашару пока есть Мобайл
Какая-то Алка сама непостоянная, ну как ХомелЕон
Amethyst
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:28
Alfa_Bank написав: Ромасик написав:
если сравнивать хамелеон с редом, у реда есть какие-то плюсы по сравнению с ней?
У РЕД є Альфа-Консьєрж та можливість оформити розстрочку. Хамелеон для дяючих клієнтів стане доступною трохи згодом, поки - тільки для нових.
дякую, то я ж готуюся, яку карту під ніж пустити
знайшов плюс ред - розмір кредитного ліміту - 30К у хамелеона вистачить не всім, тим паче із замашками платини.
пс. Саме на днях хтось цікавився преміальними картами для ред. От і викотили.
Ромасик
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:32
Ромасик написав:
если сравнивать хамелеон с редом, у реда есть какие-то плюсы по сравнению с ней?
Лимит до 200К, а не до 30К
А таак минусов больше: свои с комисс как за кредитные, нуна гаситься на весь грейс
Amethyst
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:37
Amethyst написав:
Лимит до 200К, а не до 30К
А таак минусов больше:
свои с комисс как за кредитные
, нуна гаситься на весь грейс
в смысле свои с комисс? П.10.1 - свои без комисс
И какой грейс гасить?)
Ромасик
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:40
Ромасик написав: Amethyst написав:
Лимит до 200К, а не до 30К
А таак минусов больше:
свои с комисс как за кредитные
, нуна гаситься на весь грейс
в смысле свои с комисс? П.10.1 - свои без комисс
И какой грейс гасить?)
Я про Ред.
Amethyst
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:42
сорри
Востаннє редагувалось
Amethyst
в Чет 12 сер, 2021 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:54
Amethyst написав:
а у Хам-она еще прикол.
Минимальный месячный платеж 900грн, т.е. шо бы ты не купил за месяц, ну хоть коробок спичек... но в сл. мес должен закинуть на карту не менее +900грн. Т.е. нуна тратить не менее 9000 грн в мес, ну шоб не обидно было возвращать по 900
И т.о. интересен кредлимит не менее 10К.
Новичкам-зумерам с улицы дадут такой, ааа?!
У картки Хамелоен ОМП = 10% (мін. 50 грн) від суми заборгованності. Картку можна обрати як з кред.лімітом, так ы без нього.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:54
Alfa_Bank
, а шо це за десктоп на лэндинге Хам-на намалёван?
Хочу себе такой. Как сделать?
Amethyst
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:56
Amethyst написав: Alfa_Bank
, а шо це за десктоп на лэндинге Хам-на намалёван?
Хочу себе такой. Как сделать?
Це розділ "Продукти", оновіть додаток до останньої версії.
Alfa_Bank
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