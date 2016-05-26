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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96779678967996809681>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:57

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:а у Хам-она еще прикол.
Минимальный месячный платеж 900грн, т.е. шо бы ты не купил за месяц, ну хоть коробок спичек... но в сл. мес должен закинуть на карту не менее +900грн. Т.е. нуна тратить не менее 9000 грн в мес, ну шоб не обидно было возвращать по 900 :)
И т.о. интересен кредлимит не менее 10К.
Новичкам-зумерам с улицы дадут такой, ааа?! 8)
В тарифах п.5 ОМП 10% минимум 50 грн
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:59

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:У картки Хамелоен ОМП = 10% (мін. 50 грн) від суми заборгованності. Картку можна обрати як з кред.лімітом, так ы без нього.

Ааа, сорри, чудик один почитал примерчик на вашем лэндинге, там про покупку на 10К, а я не проверил. Сорри. Потру за собой :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:01

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:
  Amethyst написав:Лимит до 200К, а не до 30К
А таак минусов больше: свои с комисс как за кредитные, нуна гаситься на весь грейс

в смысле свои с комисс? П.10.1 - свои без комисс
И какой грейс гасить?)

Я про Ред.

Зачем свои на РЕД? :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:08

Alfa_Bank, а есть где-то инструкция, как оформить карту через Дию?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:10

  Ромасик написав:Зачем свои на РЕД? :D

:)
Ну многие переплачивают при погашении, а потом спохватываются как вывести.
А у Хам-на похоже новая концепция -- теперь за свои на кредитке Алка платит %.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:11

  Amethyst написав:А у Хам-на похоже новая концепция -- теперь за свои на кредитке Алка платит %.

Правильной дорогой идут товарищи )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:20

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Це розділ "Продукти", оновіть додаток до останньої версії

не, нема у меня такого :(
у меня на Андрюхе вер. 1.4.3 от 09/08/21
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:37

Amethyst
Всё там есть, обновился пару часов назад. То ваш смарт чудит :P
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:39

т.е. мой в очереди стоит?
ща перезагружу, разгильдяя
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:41

Alfa_Bank А почему отказали в оформлении Хамона Гороховскому? Он в чс?
Bosstone
 
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