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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 15:57
Amethyst написав:
а у Хам-она еще прикол.
Минимальный месячный платеж 900грн, т.е. шо бы ты не купил за месяц, ну хоть коробок спичек... но в сл. мес должен закинуть на карту не менее +900грн. Т.е. нуна тратить не менее 9000 грн в мес, ну шоб не обидно было возвращать по 900
И т.о. интересен кредлимит не менее 10К.
Новичкам-зумерам с улицы дадут такой, ааа?!
В тарифах п.5 ОМП 10% минимум 50 грн
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:01
Amethyst написав: Ромасик написав: Amethyst написав:
Лимит до 200К, а не до 30К
А таак минусов больше: свои с комисс как за кредитные
, нуна гаситься на весь грейс
в смысле свои с комисс? П.10.1 - свои без комисс
И какой грейс гасить?)
Я про Ред.
Зачем свои на РЕД?
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Ромасик
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:08
Alfa_Bank, а есть где-то инструкция, как оформить карту через Дию?
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Ромасик
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:11
Amethyst написав:
А у Хам-на похоже новая концепция -- теперь за свои на кредитке Алка платит %.
Правильной дорогой идут товарищи )
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:20
Alfa_Bank написав:
Це розділ "Продукти", оновіть додаток до останньої версії
не, нема у меня такого
у меня на Андрюхе вер. 1.4.3 от 09/08/21
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Amethyst
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:37
Amethyst
Всё там есть, обновился пару часов назад. То ваш смарт чудит
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:39
т.е. мой в очереди стоит?
ща перезагружу, разгильдяя
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Amethyst
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:41
Alfa_Bank А почему отказали в оформлении Хамона Гороховскому? Он в чс?
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Bosstone
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