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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9678967996809681>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:44

  Bosstone написав:Alfa_Bank А почему отказали в оформлении Хамона Гороховскому? Он в чс?

Можно ему напомнить, что моно точно так же без объяснения причин может отказывать в обслуживании
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:46

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:Зачем свои на РЕД? :D

:)
Ну многие переплачивают при погашении, а потом спохватываются как вывести.
А у Хам-на похоже новая концепция -- теперь за свои на кредитке Алка платит %.

в меня когда-то бросались тапками, когда я перепутал с какой карты бросаю р2р у скунса - с кредитки вместо дебитки. А вот чтобы переплатить при погашении - это нужно очень постараться, с закртыми глазами вводить суммы, что ли :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:48

  Вкладчик1234 написав:
  Bosstone написав:Alfa_Bank А почему отказали в оформлении Хамона Гороховскому? Он в чс?

Можно ему напомнить, что моно точно так же без объяснения причин может отказывать в обслуживании

зачем ему хамон, пусть котиками балуется :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:53

  Alfa_Bank написав:
  Ромасик написав:если сравнивать хамелеон с редом, у реда есть какие-то плюсы по сравнению с ней?

У РЕД є Альфа-Консьєрж та можливість оформити розстрочку. Хамелеон для дяючих клієнтів стане доступною трохи згодом, поки - тільки для нових.

Підкажіть, якщо у Хамелеона немає Альфа-Консьєржа, то для картки рівня platinum буде консьєрж Візи чи жодного не буде?
flawyer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:58

  Bosstone написав:Alfa_Bank А почему отказали в оформлении Хамона Гороховскому? Он в чс?

Шобы он рекламу сделал Алке!
До этого Идею пытался тролллить.
Хай працює :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:03

Колеги, оформив собі цифрову ред, підкажіть тонкощі користування. Страховки, погашення, розстрочки тощо.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:07

  Чорний Ворон написав:Колеги, оформив собі цифрову ред, підкажіть тонкощі користування. Страховки, погашення, розстрочки тощо.

Немає ніяких страховок на цифровій. Треба перейти на пуші, розстрочки і погашення аналогічно, як і на звичайній Red та Максимум.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:09

Re: Альфа-Банк

Чорний Ворон, страховок нет никаких. Остальное не отличается от пластикового RED и Maximum 2.0:
— РД является датой оформления договора;
— информирование необходимо перевести на PUSH (чтобы оно было бесплатным);
— с рассрочками практически всё просто, но очень желательно успеть, чтобы они фактически подключились;
— после РД выписать сумму погашения и загасить её до следующей РД так, чтобы быстро прошла проводка по счёту.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:09

Для пересичного - хамон почти во всем статьям лучше реда.
Разве что - кредлим всего 30к. Но пересичному - больше и не нужно.
Маркетолохи выстрелили себе в ногу ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:20

  mustbe написав:Для пересичного - хамон почти во всем статьям лучше реда.
Разве что - кредлим всего 30к. Но пересичному - больше и не нужно.
Маркетолохи выстрелили себе в ногу ?

Есть подозрение, что ближайшее обновление тарифов принесет покращення в виде печально известной комиссии за РКО. Именно с этим, возможно, связано нынешнее скармливание "морковки" исключительно новым клиентам.
flawyer
 
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