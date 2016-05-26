|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 16:44
Bosstone написав:Alfa_Bank
А почему отказали в оформлении Хамона Гороховскому? Он в чс?
Можно ему напомнить, что моно точно так же без объяснения причин может отказывать в обслуживании
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15088
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8183 раз.
- Подякували: 3965 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Чет 12 сер, 2021 16:46
Amethyst написав: Ромасик написав:
Зачем свои на РЕД?
Ну многие переплачивают при погашении, а потом спохватываются как вывести.
А у Хам-на похоже новая концепция -- теперь за свои на кредитке Алка платит %.
в меня когда-то бросались тапками, когда я перепутал с какой карты бросаю р2р у скунса - с кредитки вместо дебитки. А вот чтобы переплатить при погашении - это нужно очень постараться, с закртыми глазами вводить суммы, что ли
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2499
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 502 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 сер, 2021 16:48
Вкладчик1234 написав: Bosstone написав:Alfa_Bank
А почему отказали в оформлении Хамона Гороховскому? Он в чс?
Можно ему напомнить, что моно точно так же без объяснения причин может отказывать в обслуживании
зачем ему хамон, пусть котиками балуется
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2499
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 502 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 сер, 2021 16:53
Alfa_Bank написав: Ромасик написав:
если сравнивать хамелеон с редом, у реда есть какие-то плюсы по сравнению с ней?
У РЕД є Альфа-Консьєрж та можливість оформити розстрочку. Хамелеон для дяючих клієнтів стане доступною трохи згодом, поки - тільки для нових.
Підкажіть, якщо у Хамелеона немає Альфа-Консьєржа, то для картки рівня platinum буде консьєрж Візи чи жодного не буде?
-
flawyer
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 сер, 2021 16:58
Bosstone написав:Alfa_Bank
А почему отказали в оформлении Хамона Гороховскому? Он в чс?
Шобы он рекламу сделал Алке!
До этого Идею пытался тролллить.
Хай працює
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 686
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 сер, 2021 17:03
Колеги, оформив собі цифрову ред, підкажіть тонкощі користування. Страховки, погашення, розстрочки тощо.
-
Чорний Ворон
-
-
- Повідомлень: 74
- З нами з: 03.11.14
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 сер, 2021 17:07
Чорний Ворон написав:
Колеги, оформив собі цифрову ред, підкажіть тонкощі користування. Страховки, погашення, розстрочки тощо.
Немає ніяких страховок на цифровій. Треба перейти на пуші, розстрочки і погашення аналогічно, як і на звичайній Red та Максимум.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2190
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1529 раз.
- Подякували: 2742 раз.
-
- Профіль
-
19
10
17
Додано: Чет 12 сер, 2021 17:09
Чорний Ворон, страховок нет никаких. Остальное не отличается от пластикового RED и Maximum 2.0:
— РД является датой оформления договора;
— информирование необходимо перевести на PUSH (чтобы оно было бесплатным);
— с рассрочками практически всё просто, но очень желательно успеть, чтобы они фактически подключились;
— после РД выписать сумму погашения и загасить её до следующей РД так, чтобы быстро прошла проводка по счёту.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3578
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 643 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 сер, 2021 17:09
Для пересичного - хамон почти во всем статьям лучше реда.
Разве что - кредлим всего 30к. Но пересичному - больше и не нужно.
Маркетолохи выстрелили себе в ногу ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5747
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 сер, 2021 17:20
mustbe написав:
Для пересичного - хамон почти во всем статьям лучше реда.
Разве что - кредлим всего 30к. Но пересичному - больше и не нужно.
Маркетолохи выстрелили себе в ногу ?
Есть подозрение, что ближайшее обновление тарифов принесет покращення в виде печально известной комиссии за РКО. Именно с этим, возможно, связано нынешнее скармливание "морковки" исключительно новым клиентам.
-
flawyer
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|631
|142867
|
|
|19205
|2885340
|
|
|587
|375825
|
|