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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 17:25
Смотрите сноску 14 в тарифах. Там указаны, какие пункты в дальнейших планах на "покращення".
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MASolomko
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Додано: Чет 12 сер, 2021 18:11
Сенс бреше, що мені можуть дати хамелеон з 16-го. Це просто розсилка, чи будуть давати старим клієнтам з 16го?
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chipmunk
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Додано: Чет 12 сер, 2021 18:23
chipmunk, в разделе Now
про это писали, что 16 сентября карта будет доступна всем действующим клиентам. Но всем ли дадут кредитный лимит...
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MASolomko
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:03
MASolomko написав:
chipmunk, в разделе Now
про это писали, что 16 сентября карта будет доступна всем действующим клиентам. Но всем ли дадут кредитный лимит...
если задействовать функцию 2 кешбека, то кредитный лимит становится неактуальным
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Ромасик
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