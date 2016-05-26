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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9679968096819682>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:25

Re: Альфа-Банк

Смотрите сноску 14 в тарифах. Там указаны, какие пункты в дальнейших планах на "покращення".
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 18:11

Re: Альфа-Банк

Сенс бреше, що мені можуть дати хамелеон з 16-го. Це просто розсилка, чи будуть давати старим клієнтам з 16го?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 18:23

Re: Альфа-Банк

chipmunk, в разделе Now про это писали, что 16 сентября карта будет доступна всем действующим клиентам. Но всем ли дадут кредитный лимит... :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:03

  MASolomko написав:chipmunk, в разделе Now про это писали, что 16 сентября карта будет доступна всем действующим клиентам. Но всем ли дадут кредитный лимит... :D

если задействовать функцию 2 кешбека, то кредитный лимит становится неактуальным
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:13

2 кэшбека это точно про альфу?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:14

  mustbe написав:Для пересичного - хамон почти во всем статьям лучше реда.
Разве что - кредлим всего 30к. Но пересичному - больше и не нужно.
Маркетолохи выстрелили себе в ногу ?

любой пересичный, который тратит больше 3К в мес, а это практически любой пересичный, рано или поздно наберет сумму 30К и упрется в 30-дневный грейс - гасить столько же, сколько тратит.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:16

  Flamingo написав:2 кэшбека это точно про альфу?

нет, но Алла похерила Валин маркетинг :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:24

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Разве что - кредлим всего 30к.
Это на этапе оформления карты, из чата в Telegram пишут, что банк может долить до 200к грн.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:34

  Ромасик написав:любой пересичный, который тратит больше 3К в мес, а это практически любой пересичный, рано или поздно наберет сумму 30К и упрется в 30-дневный грейс - гасить столько же, сколько тратит.


насколько я понимаю тарифы по этой карте то выходит что 27К дают просто в пользование.
когда выбираешь 30К, то в последующих месяцах нужно просто засунуть на карту 3К и сходить в магазин их потратить. т.е. 27 - действительно даёться в безлимитное пользование.

З.Ы.
когдато было такое с копилкой у бегемота. но потом копилку прикрыли. Но там нужны были телодвижение и если без напрягов, то там в беслимитное пользование выдавали всего 3000 грн., а алла судя по всему будет выдавать по 27К)
воопщем жду сентября - какрас загошу лупумбу
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:38

а новому клиенту нужно открывать пакет услуг, чтобы получить хамон?
Здесь косвенно пишет, что нужно.
https://cashuclub.com.ua/sales/sensacin ... 1625237783
Ромасик
 
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