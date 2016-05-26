Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 17:25
Смотрите сноску 14 в тарифах. Там указаны, какие пункты в дальнейших планах на "покращення".
MASolomko
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Додано: Чет 12 сер, 2021 18:11
Сенс бреше, що мені можуть дати хамелеон з 16-го. Це просто розсилка, чи будуть давати старим клієнтам з 16го?
chipmunk
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Додано: Чет 12 сер, 2021 18:23
chipmunk, в
разделе Now
про это писали, что 16 сентября карта будет доступна всем действующим клиентам. Но всем ли дадут кредитный лимит...
MASolomko
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:03
MASolomko написав:
chipmunk, в
разделе Now
про это писали, что 16 сентября карта будет доступна всем действующим клиентам. Но всем ли дадут кредитный лимит...
если задействовать функцию 2 кешбека, то кредитный лимит становится неактуальным
Ромасик
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:13
2 кэшбека это точно про альфу?
Flamingo
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:14
mustbe написав:
Для пересичного - хамон почти во всем статьям лучше реда.
Разве что - кредлим всего 30к. Но пересичному - больше и не нужно.
Маркетолохи выстрелили себе в ногу ?
любой пересичный, который тратит больше 3К в мес, а это практически любой пересичный, рано или поздно наберет сумму 30К и упрется в 30-дневный грейс - гасить столько же, сколько тратит.
Ромасик
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:16
Flamingo написав:
2 кэшбека это точно про альфу?
нет, но Алла похерила Валин маркетинг
Ромасик
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:24
mustbe написав:
Разве что - кредлим всего 30к.
Это на этапе оформления карты, из чата в Telegram пишут, что банк может долить до 200к грн.
MASolomko
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:34
Ромасик написав:
любой пересичный, который тратит больше 3К в мес, а это практически любой пересичный, рано или поздно наберет сумму 30К и упрется в 30-дневный грейс - гасить столько же, сколько тратит.
насколько я понимаю тарифы по этой карте то выходит что 27К дают просто в пользование.
когда выбираешь 30К, то в последующих месяцах нужно просто засунуть на карту 3К и сходить в магазин их потратить. т.е. 27 - действительно даёться в безлимитное пользование.
З.Ы.
когдато было такое с копилкой у бегемота. но потом копилку прикрыли. Но там нужны были телодвижение и если без напрягов, то там в беслимитное пользование выдавали всего 3000 грн., а алла судя по всему будет выдавать по 27К)
воопщем жду сентября - какрас загошу лупумбу
uaprofi
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:38
а новому клиенту нужно открывать пакет услуг, чтобы получить хамон?
Здесь косвенно пишет, что нужно.
https://cashuclub.com.ua/sales/sensacin ... 1625237783
Ромасик
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