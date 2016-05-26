mustbe написав:Для пересичного - хамон почти во всем статьям лучше реда. Разве что - кредлим всего 30к. Но пересичному - больше и не нужно. Маркетолохи выстрелили себе в ногу ?
Есть подозрение, что ближайшее обновление тарифов принесет покращення в виде печально известной комиссии за РКО. Именно с этим, возможно, связано нынешнее скармливание "морковки" исключительно новым клиентам.
слишком нагло так поступить - стратегия я думаю, чуть дальше смотрит, чем кинуть один раз. а вот спустя год - очень даже вероятно.