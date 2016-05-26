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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9680968196829683>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:57

  MASolomko написав:
  mustbe написав:Разве что - кредлим всего 30к.
Это на этапе оформления карты, из чата в Telegram пишут, что банк может долить до 200к грн.

что за телего чат такой, что достовернее оф.источников Аллы? Для хамона конкретно пишет макс 30К, для Реда 200К.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:58

Re: Альфа-Банк

Ромасик написав:
  MASolomko написав:
  mustbe написав:Разве что - кредлим всего 30к.
Это на этапе оформления карты, из чата в Telegram пишут, что банк может долить до 200к грн.

что за телего чат такой, что достовернее оф.источников Аллы? Для хамона конкретно пишет макс 30К, для Реда 200К.
Наверное, чаты для сотрудников :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:05

Re: Альфа-Банк

Создали и модерируют сотрудники, но вход свободный https://t.me/alfa_chat_ua
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:42

  flawyer написав:
  mustbe написав:Для пересичного - хамон почти во всем статьям лучше реда.
Разве что - кредлим всего 30к. Но пересичному - больше и не нужно.
Маркетолохи выстрелили себе в ногу ?

Есть подозрение, что ближайшее обновление тарифов принесет покращення в виде печально известной комиссии за РКО. Именно с этим, возможно, связано нынешнее скармливание "морковки" исключительно новым клиентам.

слишком нагло так поступить - стратегия я думаю, чуть дальше смотрит, чем кинуть один раз.
а вот спустя год - очень даже вероятно.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:43

Re: Альфа-Банк

  Ромасик написав:а новому клиенту нужно открывать пакет услуг, чтобы получить хамон?
Насколько я понимаю, то надо сразу хамон ибо потом не даст его открыть.

  Ромасик написав:что за телего чат такой, что достовернее оф.источников Аллы?
Там есть сотрудники банка (в том числе наш представитель мониторит) и собирают инфу по ошибкам Sense. Но флуда там хватает... Даже неизвестно оставленные баги кто-то там видит или нет.

ps Ссылку выше дали.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:57

  MASolomko написав:
  Ромасик написав:а новому клиенту нужно открывать пакет услуг, чтобы получить хамон?
Насколько я понимаю, то надо сразу хамон ибо потом не даст его открыть.
  Ромасик написав:что за телего чат такой, что достовернее оф.источников Аллы?
Там есть сотрудники банка (в том числе наш представитель мониторит) и собирают инфу по ошибкам Sense. Но флуда там хватает... Даже неизвестно оставленные баги кто-то там видит или нет.
ps Ссылку выше дали.

да, логично, попробую на выходных освоить дию новому клиенту... Может еще офпред что-то раскажет.
Да, видел, флудилка. Судя по всему, народ даже активно отписывается, а то 800 несколько раз праздновали)
И нашел комент моего тески о лимите 200К, но хз откуда он его взял. Какие-то странные вбросы от него есть, а поравда или нет...
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:06

  Ромасик написав:И нашел комент моего тески о лимите 200К, но хз откуда он его взял. Какие-то странные вбросы от него есть, а поравда или нет...

Это не вбросы) он сотрудник банка. Что странного в том, что банк увеличивает первоначальный кредлимит? Так делают наверно большинство банков.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:54

Re: Альфа-Банк

Бажання залучити як можна більшу кількість клієнтів до Sence це добре, але відсутність навчань кадрів підтримки Альфабанка - не радує. Підтримка не знає функціональні можливості додатка. Сьогодні розробники поламали переказ та обмін валют перетягуванням іконок на робочому столі у версії 1.15, написав про це в чат підтримки, співробітник завіряла що все працює як раніше - через меню, про перетягування іконок вона не чула... Радує що розробники самі помітили і викатили апдейт 1.15.1 з фіксом баги, але завдяки такій підтримці в чаті, ця бага могла б існувати ще довго...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:25

Господа, кому-то уже удалось открыть ящера для нового клиента?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:09

  Ромасик написав:Alfa_Bank, а есть где-то инструкция, как оформить карту через Дию?

Доброго дня. Оформити віртуальну дебетову картку в цифровому банку Sense SuperApp.
Alfa_Bank
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