mustbe написав:Для пересичного - хамон почти во всем статьям лучше реда. Разве что - кредлим всего 30к. Но пересичному - больше и не нужно. Маркетолохи выстрелили себе в ногу ?
Есть подозрение, что ближайшее обновление тарифов принесет покращення в виде печально известной комиссии за РКО. Именно с этим, возможно, связано нынешнее скармливание "морковки" исключительно новым клиентам.
слишком нагло так поступить - стратегия я думаю, чуть дальше смотрит, чем кинуть один раз. а вот спустя год - очень даже вероятно.
Ромасик написав:а новому клиенту нужно открывать пакет услуг, чтобы получить хамон?
Насколько я понимаю, то надо сразу хамон ибо потом не даст его открыть.
Ромасик написав:что за телего чат такой, что достовернее оф.источников Аллы?
Там есть сотрудники банка (в том числе наш представитель мониторит) и собирают инфу по ошибкам Sense. Но флуда там хватает... Даже неизвестно оставленные баги кто-то там видит или нет. ps Ссылку выше дали.
да, логично, попробую на выходных освоить дию новому клиенту... Может еще офпред что-то раскажет. Да, видел, флудилка. Судя по всему, народ даже активно отписывается, а то 800 несколько раз праздновали) И нашел комент моего тески о лимите 200К, но хз откуда он его взял. Какие-то странные вбросы от него есть, а поравда или нет...
Бажання залучити як можна більшу кількість клієнтів до Sence це добре, але відсутність навчань кадрів підтримки Альфабанка - не радує. Підтримка не знає функціональні можливості додатка. Сьогодні розробники поламали переказ та обмін валют перетягуванням іконок на робочому столі у версії 1.15, написав про це в чат підтримки, співробітник завіряла що все працює як раніше - через меню, про перетягування іконок вона не чула... Радує що розробники самі помітили і викатили апдейт 1.15.1 з фіксом баги, але завдяки такій підтримці в чаті, ця бага могла б існувати ще довго...