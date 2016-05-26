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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9680968196829683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:11

  flawyer написав:Підкажіть, якщо у Хамелеона немає Альфа-Консьєржа, то для картки рівня platinum буде консьєрж Візи чи жодного не буде?

Доброго дня. Там немає КС взагалі.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10746
З нами з: 18.02.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:15

  Ромасик написав:а новому клиенту нужно открывать пакет услуг, чтобы получить хамон?
Здесь косвенно пишет, что нужно.
https://cashuclub.com.ua/sales/sensacin ... 1625237783

Доброго дня. Можна лише Хамелеон.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10746
З нами з: 18.02.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9680968196829683
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