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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:11
flawyer написав:
Підкажіть, якщо у Хамелеона немає Альфа-Консьєржа, то для картки рівня platinum буде консьєрж Візи чи жодного не буде?
Доброго дня. Там немає КС взагалі.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:15
Доброго дня. Можна лише Хамелеон.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 10746
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 1032 раз.
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- Профіль
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