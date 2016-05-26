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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9680968196829683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:11

  flawyer написав:Підкажіть, якщо у Хамелеона немає Альфа-Консьєржа, то для картки рівня platinum буде консьєрж Візи чи жодного не буде?

Доброго дня. Там немає КС взагалі.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:15

  Ромасик написав:а новому клиенту нужно открывать пакет услуг, чтобы получить хамон?
Здесь косвенно пишет, что нужно.
https://cashuclub.com.ua/sales/sensacin ... 1625237783

Доброго дня. Можна лише Хамелеон.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:38

Re: Альфа-Банк

Вкладчик1234 написав:
  Bosstone написав:Alfa_Bank А почему отказали в оформлении Хамона Гороховскому? Он в чс?

Можно ему напомнить, что моно точно так же без объяснения причин может отказывать в обслуживании
Весь его пост сплошные передёргивания, рассчитанные на хомячков. Читать противно )
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:06

Alfa_Bank

При наличии 3 кредитных карт с лимитом, данную карту возможно будет оформить только с нулевым кредитным лимитом?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:14

  Kevin написав:Alfa_Bank

При наличии 3 кредитных карт с лимитом, данную карту возможно будет оформить только с нулевым кредитным лимитом?

Доброго дня. Такі деталі зможу озвучити ближче до реалізації можливості для діючих клієнтів.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:30

  Alfa_Bank написав:
  flawyer написав:Підкажіть, якщо у Хамелеона немає Альфа-Консьєржа, то для картки рівня platinum буде консьєрж Візи чи жодного не буде?

Доброго дня. Там немає КС взагалі.

А сама карта учавствует в каких либо плюшках от Визы - там лаунжи, упаковка багажа в аэропорту, скидка на такси... Или статус платинум чисто для понтов ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:32

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:
  flawyer написав:Підкажіть, якщо у Хамелеона немає Альфа-Консьєржа, то для картки рівня platinum буде консьєрж Візи чи жодного не буде?

Доброго дня. Там немає КС взагалі.

А сама карта учавствует в каких либо плюшках от Визы - там лаунжи, упаковка багажа в аэропорту, скидка на такси... Или статус платинум чисто для понтов ;)

Доброго дня. Аеропорт-сервіси доступні.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:52

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Аеропорт-сервіси доступні.

аеропорт сервіси з умовами по витратам, чи без?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:55

  Sain_повернувся написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Аеропорт-сервіси доступні.

аеропорт сервіси з умовами по витратам, чи без?

Умови не відрізняються від інших карток Віза. Так.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9680968196829683
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