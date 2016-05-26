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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:11
flawyer написав:
Підкажіть, якщо у Хамелеона немає Альфа-Консьєржа, то для картки рівня platinum буде консьєрж Візи чи жодного не буде?
Доброго дня. Там немає КС взагалі.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:15
Доброго дня. Можна лише Хамелеон.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:38
Вкладчик1234 написав: Bosstone написав:Alfa_Bank
А почему отказали в оформлении Хамона Гороховскому? Он в чс?
Можно ему напомнить, что моно точно так же без объяснения причин может отказывать в обслуживании
Весь его пост сплошные передёргивания, рассчитанные на хомячков. Читать противно )
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:06
Alfa_Bank
При наличии 3 кредитных карт с лимитом, данную карту возможно будет оформить только с нулевым кредитным лимитом?
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:14
Kevin написав:Alfa_Bank
При наличии 3 кредитных карт с лимитом, данную карту возможно будет оформить только с нулевым кредитным лимитом?
Доброго дня. Такі деталі зможу озвучити ближче до реалізації можливості для діючих клієнтів.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:30
Alfa_Bank написав: flawyer написав:
Підкажіть, якщо у Хамелеона немає Альфа-Консьєржа, то для картки рівня platinum буде консьєрж Візи чи жодного не буде?
Доброго дня. Там немає КС взагалі.
А сама карта учавствует в каких либо плюшках от Визы - там лаунжи, упаковка багажа в аэропорту, скидка на такси... Или статус платинум чисто для понтов
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Flamingo
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:32
Flamingo написав: Alfa_Bank написав: flawyer написав:
Підкажіть, якщо у Хамелеона немає Альфа-Консьєржа, то для картки рівня platinum буде консьєрж Візи чи жодного не буде?
Доброго дня. Там немає КС взагалі.
А сама карта учавствует в каких либо плюшках от Визы - там лаунжи, упаковка багажа в аэропорту, скидка на такси... Или статус платинум чисто для понтов
Доброго дня. Аеропорт-сервіси доступні.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:52
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Аеропорт-сервіси доступні.
аеропорт сервіси з умовами по витратам, чи без?
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Sain_повернувся
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:55
Sain_повернувся написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Аеропорт-сервіси доступні.
аеропорт сервіси з умовами по витратам, чи без?
Умови не відрізняються від інших карток Віза. Так.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:15
Alfa_Bank написав: Kevin написав:Alfa_Bank
При наличии 3 кредитных карт с лимитом, данную карту возможно будет оформить только с нулевым кредитным лимитом?
Доброго дня. Такі деталі зможу озвучити ближче до реалізації можливості для діючих клієнтів.
свини Вас щас вопросами закидают ))
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П'ят 13 сер, 2021 04:48
sens
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