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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9681968296839684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:23

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Alfa_Bank

При наличии 3 кредитных карт с лимитом, данную карту возможно будет оформить только с нулевым кредитным лимитом?

Доброго дня. Такі деталі зможу озвучити ближче до реалізації можливості для діючих клієнтів.


свини Вас щас вопросами закидают ))

:shock:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:59

  IMPRINTER написав:Господа, кому-то уже удалось открыть ящера для нового клиента?

Получилось но не с первого раза, первый раз Дия выкинула ошибку, пришлось начинать заново, лимит дали аж 7000 :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:05

Свины смотрят на новую карту, как цыгане на золото. :lol:
Striker
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  #<1 ... 9681968296839684
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