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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:59
IMPRINTER написав:
Господа, кому-то уже удалось открыть ящера для нового клиента?
Получилось но не с первого раза, первый раз Дия выкинула ошибку, пришлось начинать заново, лимит дали аж 7000
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antey718
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:05
Свины смотрят на новую карту, как цыгане на золото.
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Striker
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П'ят 13 сер, 2021 04:48
sens
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