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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:59
IMPRINTER написав:
Господа, кому-то уже удалось открыть ящера для нового клиента?
Получилось но не с первого раза, первый раз Дия выкинула ошибку, пришлось начинать заново, лимит дали аж 7000
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:05
Свины смотрят на новую карту, как цыгане на золото.
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Striker
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:03
Ув. Alfa_Bank
, у Вас ещё нет информации, до какого времени можно будет оформлять акционные рассрочки на 3-6 мес.? До сентября-октября поживём?
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Striker
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:07
Striker написав:
Ув. Alfa_Bank
, у Вас ещё нет информации, до какого времени можно будет оформлять акционные рассрочки на 3-6 мес.? До сентября-октября поживём?
Доброго дня. Дата закінчення поки не визначена.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:13
Alfa_Bank, уверены?
В разделе "Акції" программы "Cash'U CLUB" (смотрю из приложения Sense) есть новость, что акция "Моментальна розстрочка під 0 %" имеет срок действия 02.07-31.08.
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MASolomko
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:16
После обновления в Сенсе при нажатии на значок с двумя картами выбрасывает из приложения на смартфоне. На планшете все ОК. Переустановил, ничего не поменялось.
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balbesik
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:17
Striker написав:
Ув. Alfa_Bank
, у Вас ещё нет информации, до какого времени можно будет оформлять акционные рассрочки на 3-6 мес.? До сентября-октября поживём?
В сенсе дата окончания 31.08. и не факт что продлят, т.к. в ПУМБе тоже в этом месяце заканчивается акция
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velvet
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:19
MASolomko написав:
Alfa_Bank, уверены?
В разделе "Акції" программы "Cash'U CLUB" (смотрю из приложения Sense) есть новость, что акция "Моментальна розстрочка під 0 %" имеет срок действия 02.07-31.08.
Доброго дня. Бачу. Уточнюю.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:22
balbesik написав:
После обновления в Сенсе при нажатии на значок с двумя картами выбрасывает из приложения на смартфоне. На планшете все ОК. Переустановил, ничего не поменялось.
Доброго дня. Яка у вас версія додатку? На збірці Sense SuperApp версия 1.5.1. цю проблему вирішили.
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Alfa_Bank
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