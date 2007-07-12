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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96829683968496859686>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:23

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Alfa_Bank

При наличии 3 кредитных карт с лимитом, данную карту возможно будет оформить только с нулевым кредитным лимитом?

Доброго дня. Такі деталі зможу озвучити ближче до реалізації можливості для діючих клієнтів.


свини Вас щас вопросами закидают ))

:shock:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:59

  IMPRINTER написав:Господа, кому-то уже удалось открыть ящера для нового клиента?

Получилось но не с первого раза, первый раз Дия выкинула ошибку, пришлось начинать заново, лимит дали аж 7000 :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:05

Свины смотрят на новую карту, как цыгане на золото. :lol:
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:03

Ув. Alfa_Bank, у Вас ещё нет информации, до какого времени можно будет оформлять акционные рассрочки на 3-6 мес.? До сентября-октября поживём? :oops:
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:07

  Striker написав:Ув. Alfa_Bank, у Вас ещё нет информации, до какого времени можно будет оформлять акционные рассрочки на 3-6 мес.? До сентября-октября поживём? :oops:

Доброго дня. Дата закінчення поки не визначена.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:13

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, уверены?

В разделе "Акції" программы "Cash'U CLUB" (смотрю из приложения Sense) есть новость, что акция "Моментальна розстрочка під 0 %" имеет срок действия 02.07-31.08.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:16

После обновления в Сенсе при нажатии на значок с двумя картами выбрасывает из приложения на смартфоне. На планшете все ОК. Переустановил, ничего не поменялось.
balbesik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:17

  Striker написав:Ув. Alfa_Bank, у Вас ещё нет информации, до какого времени можно будет оформлять акционные рассрочки на 3-6 мес.? До сентября-октября поживём? :oops:

В сенсе дата окончания 31.08. и не факт что продлят, т.к. в ПУМБе тоже в этом месяце заканчивается акция
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:19

  MASolomko написав:Alfa_Bank, уверены?

В разделе "Акції" программы "Cash'U CLUB" (смотрю из приложения Sense) есть новость, что акция "Моментальна розстрочка під 0 %" имеет срок действия 02.07-31.08.

Доброго дня. Бачу. Уточнюю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:22

  balbesik написав:После обновления в Сенсе при нажатии на значок с двумя картами выбрасывает из приложения на смартфоне. На планшете все ОК. Переустановил, ничего не поменялось.

Доброго дня. Яка у вас версія додатку? На збірці Sense SuperApp версия 1.5.1. цю проблему вирішили.
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