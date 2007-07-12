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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9683968496859686>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:24

Alfa_Bank
1.5.0
Ещё раз переустановить попробовать?
balbesik
 
Повідомлень: 258
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:24

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:Alfa_Bank, уверены?

В разделе "Акції" программы "Cash'U CLUB" (смотрю из приложения Sense) есть новость, что акция "Моментальна розстрочка під 0 %" имеет срок действия 02.07-31.08.

Доброго дня. Бачу. Уточнюю.

Офіційного рішення про закінчення акції ще немає. Проте, ви вірно зазначили, поки орієнтуємося на 31.08.2021.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 10758
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:24

  Alfa_Bank написав:
  Striker написав:Ув. Alfa_Bank, у Вас ещё нет информации, до какого времени можно будет оформлять акционные рассрочки на 3-6 мес.? До сентября-октября поживём? :oops:

Доброго дня. Дата закінчення поки не визначена.

Офіційного рішення про закінчення акції ще немає. Проте, поки орієнтуємося на 31.08.2021.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10758
З нами з: 18.02.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:31

  Alfa_Bank написав:
  Striker написав:Ув. Alfa_Bank, у Вас ещё нет информации, до какого времени можно будет оформлять акционные рассрочки на 3-6 мес.? До сентября-октября поживём? :oops:


Доброго дня. Дата закінчення поки не визначена.


Так нібито приходив пуш, з повідомленням, що акційні розстрочки закінчуються 31.08.21р.
Чи я щось попутав?
joik
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Повідомлень: 495
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:33

  joik написав:
  Alfa_Bank написав:
  Striker написав:Ув. Alfa_Bank, у Вас ещё нет информации, до какого времени можно будет оформлять акционные рассрочки на 3-6 мес.? До сентября-октября поживём? :oops:


Доброго дня. Дата закінчення поки не визначена.


Так нібито приходив пуш, з повідомленням, що акційні розстрочки закінчуються 31.08.21р.
Чи я щось попутав?

Офіційного рішення про закінчення акції ще немає. Проте, поки орієнтуємося на 31.08.2021.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10758
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:34

  balbesik написав:Alfa_Bank
1.5.0
Ещё раз переустановить попробовать?

Вижу появилось обновление, утром не было.
balbesik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:36

  balbesik написав:Alfa_Bank
1.5.0
Ещё раз переустановить попробовать?

Остання версія у магазині зараз 1.5.1. Вам потрібно обновитись.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:44

Alfa_Bank, а низзя отуда под пимпу де нашкрябано "Життя прекрасне!" втулить АРХИВ пушей/СМСок? Ну хотя бы за последнюю неделю.
И еще было бы оч. здорово, шобы в пушах/СМСках отображался МСС и даже по отказным операциям.
Горох будет вааще в ауте! :idea:
Amethyst
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Повідомлень: 691
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:46

  Amethyst написав:Alfa_Bank, а низзя отуда под пимпу де нашкрябано "Життя прекрасне!" втулить АРХИВ пушей/СМСок? Ну хотя бы за последнюю неделю.
И еще было бы оч. здорово, шобы в пушах/СМСках отображался МСС и даже по отказным операциям.
Горох будет вааще в ауте! :idea:

Доброго дня. Я передам вашу пропозицію. Дякую!
Alfa_Bank
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Повідомлень: 10758
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:04

  Amethyst написав:
  Anadonta написав:Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?
Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?

Я на сбере храню под 6%. У него куча преимущест перед ДохСейфом(5/6/7% в зависимости от Пакета):
- онлайн-открытие в МАБе, 100грн неснижаемая сумма
- полноценый щот 2620, который мона пополнять СЭПом
- онлайн-пополняшки любого своего щота у Алки, а не ток Пакетного
- проводка пополнения текущим днем, в отл. от Доха -- на сл. опердн.

Главный недостаток Доха то, шо он является субсчетом основного Пакетного щота (типа МЗ у ощАда и Симы), поэтому все оверы Пакетного гасятся и за счет Доха, даже те оверы, за которые Алка типа не наказывает.
А пополнять Доху в Пт. вааще не имеет смысла, т.к. проводка будет в Пн. и на уикенде гроши пролежат без %% В отл. от сбера, де %% в этом случ. начнут капать с Сб. 8)

И главное, если карту заблокируют или срок выйдет или еще какой глюк, то снять со сдоха не выйдет даже в отделении. А вот со сбера снять можно и в отделении (правда надо помнить про отлежку в 14 дней перед снятием в кассе). Также бывали случаи, если со сдоха снимать в выходные, то могут зайти и в пн... со сбера вроде пока такого не наблюдалось.
ol_zy
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Amethyst

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