|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:24
Alfa_Bank
1.5.0
Ещё раз переустановить попробовать?
-
balbesik
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 11.04.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:24
Alfa_Bank написав: MASolomko написав:
Alfa_Bank, уверены?
В разделе "Акції" программы "Cash'U CLUB" (смотрю из приложения Sense) есть новость, что акция "Моментальна розстрочка під 0 %" имеет срок действия 02.07-31.08.
Доброго дня. Бачу. Уточнюю.
Офіційного рішення про закінчення акції ще немає. Проте, ви вірно зазначили, поки орієнтуємося на 31.08.2021.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10758
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 1034 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:24
Alfa_Bank написав: Striker написав:
Ув. Alfa_Bank
, у Вас ещё нет информации, до какого времени можно будет оформлять акционные рассрочки на 3-6 мес.? До сентября-октября поживём?
Доброго дня. Дата закінчення поки не визначена.
Офіційного рішення про закінчення акції ще немає. Проте, поки орієнтуємося на 31.08.2021.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10758
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 1034 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:31
Alfa_Bank написав: Striker написав:
Ув. Alfa_Bank
, у Вас ещё нет информации, до какого времени можно будет оформлять акционные рассрочки на 3-6 мес.? До сентября-октября поживём?
Доброго дня. Дата закінчення поки не визначена.
Так нібито приходив пуш, з повідомленням, що акційні розстрочки закінчуються 31.08.21р.
Чи я щось попутав?
-
joik
-
-
- Повідомлень: 495
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:33
joik написав: Alfa_Bank написав: Striker написав:
Ув. Alfa_Bank
, у Вас ещё нет информации, до какого времени можно будет оформлять акционные рассрочки на 3-6 мес.? До сентября-октября поживём?
Доброго дня. Дата закінчення поки не визначена.
Так нібито приходив пуш, з повідомленням, що акційні розстрочки закінчуються 31.08.21р.
Чи я щось попутав?
Офіційного рішення про закінчення акції ще немає. Проте, поки орієнтуємося на 31.08.2021.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10758
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 1034 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:34
balbesik написав:Alfa_Bank
1.5.0
Ещё раз переустановить попробовать?
Вижу появилось обновление, утром не было.
-
balbesik
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 11.04.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:36
balbesik написав:Alfa_Bank
1.5.0
Ещё раз переустановить попробовать?
Остання версія у магазині зараз 1.5.1. Вам потрібно обновитись.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10758
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 1034 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:44
Alfa_Bank
, а низзя отуда под пимпу де нашкрябано "Життя прекрасне!" втулить АРХИВ пушей/СМСок? Ну хотя бы за последнюю неделю.
И еще было бы оч. здорово, шобы в пушах/СМСках отображался МСС и даже по отказным операциям.
Горох будет вааще в ауте!
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 691
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:46
Amethyst написав:Alfa_Bank
, а низзя отуда под пимпу де нашкрябано "Життя прекрасне!" втулить АРХИВ пушей/СМСок? Ну хотя бы за последнюю неделю.
И еще было бы оч. здорово, шобы в пушах/СМСках отображался МСС и даже по отказным операциям.
Горох будет вааще в ауте!
Доброго дня. Я передам вашу пропозицію. Дякую!
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10758
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 1034 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:04
Amethyst написав: Anadonta написав:
Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?
Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?
Я на сбере храню под 6%. У него куча преимущест перед ДохСейфом(5/6/7% в зависимости от Пакета):
- онлайн-открытие в МАБе, 100грн неснижаемая сумма
- полноценый щот 2620, который мона пополнять СЭПом
- онлайн-пополняшки любого своего щота у Алки, а не ток Пакетного
- проводка пополнения текущим днем, в отл. от Доха -- на сл. опердн.
Главный недостаток Доха то, шо он является субсчетом основного Пакетного щота (типа МЗ у ощАда и Симы), поэтому все оверы Пакетного гасятся и за счет Доха, даже те оверы, за которые Алка типа не наказывает.
А пополнять Доху в Пт. вааще не имеет смысла, т.к. проводка будет в Пн. и на уикенде гроши пролежат без %% В отл. от сбера, де %% в этом случ. начнут капать с Сб.
И главное, если карту заблокируют или срок выйдет или еще какой глюк, то снять со сдоха не выйдет даже в отделении. А вот со сбера снять можно и в отделении (правда надо помнить про отлежку в 14 дней перед снятием в кассе). Также бывали случаи, если со сдоха снимать в выходные, то могут зайти и в пн... со сбера вроде пока такого не наблюдалось.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6900
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|590
|376375
|
|
|597
|186201
|
П'ят 13 сер, 2021 11:45
Яша
|
|49416
|6514780
|
|