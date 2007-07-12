Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:22

ol_zy написав: Amethyst написав: Anadonta написав: Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?

Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)? Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?

Я на сбере храню под 6%. У него куча преимущест перед ДохСейфом(5/6/7% в зависимости от Пакета):

- онлайн-открытие в МАБе, 100грн неснижаемая сумма

- полноценый щот 2620, который мона пополнять СЭПом

- онлайн-пополняшки любого своего щота у Алки, а не ток Пакетного

- проводка пополнения текущим днем, в отл. от Доха -- на сл. опердн.



Главный недостаток Доха то, шо он является субсчетом основного Пакетного щота (типа МЗ у ощАда и Симы), поэтому все оверы Пакетного гасятся и за счет Доха, даже те оверы, за которые Алка типа не наказывает.

А пополнять Доху в Пт. вааще не имеет смысла, т.к. проводка будет в Пн. и на уикенде гроши пролежат без %% В отл. от сбера, де %% в этом случ. начнут капать с Сб. Я на сбере храню под 6%. У него куча преимущест перед ДохСейфом(5/6/7% в зависимости от Пакета):- онлайн-открытие в МАБе, 100грн неснижаемая сумма- полноценый щот 2620, который мона пополнять СЭПом- онлайн-пополняшки любого своего щота у Алки, а не ток Пакетного- проводка пополнения текущим днем, в отл. от Доха -- на сл. опердн.Главный недостаток Доха то, шо он является субсчетом основного Пакетного щота (типа МЗ у ощАда и Симы), поэтому все оверы Пакетного гасятся и за счет Доха, даже те оверы, за которые Алка типа не наказывает.А пополнять Доху в Пт. вааще не имеет смысла, т.к. проводка будет в Пн. и на уикенде гроши пролежат без %% В отл. от сбера, де %% в этом случ. начнут капать с Сб.

И главное, если карту заблокируют или срок выйдет или еще какой глюк, то снять со сдоха не выйдет даже в отделении. А вот со сбера снять можно и в отделении (правда надо помнить про отлежку в 14 дней перед снятием в кассе). Также бывали случаи, если со сдоха снимать в выходные, то могут зайти и в пн... со сбера вроде пока такого не наблюдалось. И главное, если карту заблокируют или срок выйдет или еще какой глюк, то снять со сдоха не выйдет даже в отделении. А вот со сбера снять можно и в отделении (правда надо помнить про отлежку в 14 дней перед снятием в кассе). Также бывали случаи, если со сдоха снимать в выходные, то могут зайти и в пн... со сбера вроде пока такого не наблюдалось.

Во-первых, процент одинаковый не во всех пакетах. У меня White, и на дохе 4%, а на сбере 5%. У жены Ультра, и у нее 5% и там, и там.Во-вторых, в последнее время зачисление со сбера на карту занимает 15-20 минут. Это из моего опыта за последние несколько дней. А перевод с доха на карту осуществляется мгновенно. Это надо иметь в виду коллегам, которые практикуют переводы с накопительных счетов на карту во время ожидания в очереди на кассу в супермаркете.А пару месяцев назад переводил с долларового сбера на карту, так зачисление отобразилось через несколько часов. Хорошо, что у меня хватило ума сделать это за день до запланированного снятия валюты с карты.