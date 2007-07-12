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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:07
cohan написав: superodesssit написав:
Писали, що з payoneer на картку Альфа банку можна було переказати долари без комісії.
Зараз співробітництво припинено. Чому і чи відновиться воно?
Які є інші банки з мінімальною комісією ?
конкорд посмотрите
ну и ридный приват налогинформ конечно
ТАС принимал - на вику без комиса. Вроде моно принимает, но со снятием там х.з. как и для обмена курс - г.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:53
Получал сегодня новые карты.
Как обычно - хотел сразу по ним написать заяву на отключение антифрода.
Персмен заверила, что этого уже не нужно, она сама подаст заяву.
Рили ? Светлое будущее таки настало ?
Таки уже не нужно по каждой новой карте писать заяву, чтоб алла не лочила карты ?
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mustbe
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:55
mustbe написав:
Получал сегодня новые карты.
Как обычно - хотел сразу по ним написать заяву на отключение антифрода.
Персмен заверила, что этого уже не нужно, она сама подаст заяву.
Рили ? Светлое будущее таки настало ?
Таки уже не нужно по каждой новой карте писать заяву, чтоб алла не лочила карты ?
Доброго дня. Це питання краще ще раз обговорити з перс.менеджером.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:12
Alfa_Bank написав: mustbe написав:
Получал сегодня новые карты.
Как обычно - хотел сразу по ним написать заяву на отключение антифрода.
Персмен заверила, что этого уже не нужно, она сама подаст заяву.
Рили ? Светлое будущее таки настало ?
Таки уже не нужно по каждой новой карте писать заяву, чтоб алла не лочила карты ?
Доброго дня. Це питання краще ще раз обговорити з перс.менеджером.
То есть в принципе - такой космос возможен ?
Отлично, зачёт )
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:22
ol_zy написав: Amethyst написав: Anadonta написав:
Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?
Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?
Я на сбере храню под 6%. У него куча преимущест перед ДохСейфом(5/6/7% в зависимости от Пакета):
- онлайн-открытие в МАБе, 100грн неснижаемая сумма
- полноценый щот 2620, который мона пополнять СЭПом
- онлайн-пополняшки любого своего щота у Алки, а не ток Пакетного
- проводка пополнения текущим днем, в отл. от Доха -- на сл. опердн.
Главный недостаток Доха то, шо он является субсчетом основного Пакетного щота (типа МЗ у ощАда и Симы), поэтому все оверы Пакетного гасятся и за счет Доха, даже те оверы, за которые Алка типа не наказывает.
А пополнять Доху в Пт. вааще не имеет смысла, т.к. проводка будет в Пн. и на уикенде гроши пролежат без %% В отл. от сбера, де %% в этом случ. начнут капать с Сб.
И главное, если карту заблокируют или срок выйдет или еще какой глюк, то снять со сдоха не выйдет даже в отделении. А вот со сбера снять можно и в отделении (правда надо помнить про отлежку в 14 дней перед снятием в кассе). Также бывали случаи, если со сдоха снимать в выходные, то могут зайти и в пн... со сбера вроде пока такого не наблюдалось.
Во-первых, процент одинаковый не во всех пакетах. У меня White, и на дохе 4%, а на сбере 5%. У жены Ультра, и у нее 5% и там, и там.
Во-вторых, в последнее время зачисление со сбера на карту занимает 15-20 минут. Это из моего опыта за последние несколько дней. А перевод с доха на карту осуществляется мгновенно. Это надо иметь в виду коллегам, которые практикуют переводы с накопительных счетов на карту во время ожидания в очереди на кассу в супермаркете.
А пару месяцев назад переводил с долларового сбера на карту, так зачисление отобразилось через несколько часов. Хорошо, что у меня хватило ума сделать это за день до запланированного снятия валюты с карты.
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