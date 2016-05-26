superodesssit написав:Писали, що з payoneer на картку Альфа банку можна було переказати долари без комісії. Зараз співробітництво припинено. Чому і чи відновиться воно? Які є інші банки з мінімальною комісією ?
конкорд посмотрите
ну и ридный приват налогинформ конечно
ТАС принимал - на вику без комиса. Вроде моно принимает, но со снятием там х.з. как и для обмена курс - г.
Получал сегодня новые карты. Как обычно - хотел сразу по ним написать заяву на отключение антифрода. Персмен заверила, что этого уже не нужно, она сама подаст заяву. Рили ? Светлое будущее таки настало ? Таки уже не нужно по каждой новой карте писать заяву, чтоб алла не лочила карты ?
mustbe написав:Получал сегодня новые карты. Как обычно - хотел сразу по ним написать заяву на отключение антифрода. Персмен заверила, что этого уже не нужно, она сама подаст заяву. Рили ? Светлое будущее таки настало ? Таки уже не нужно по каждой новой карте писать заяву, чтоб алла не лочила карты ?
Доброго дня. Це питання краще ще раз обговорити з перс.менеджером.
mustbe написав:Получал сегодня новые карты. Как обычно - хотел сразу по ним написать заяву на отключение антифрода. Персмен заверила, что этого уже не нужно, она сама подаст заяву. Рили ? Светлое будущее таки настало ? Таки уже не нужно по каждой новой карте писать заяву, чтоб алла не лочила карты ?
Доброго дня. Це питання краще ще раз обговорити з перс.менеджером.
То есть в принципе - такой космос возможен ? Отлично, зачёт )
Anadonta написав:Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни? Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?
Я на сбере храню под 6%. У него куча преимущест перед ДохСейфом(5/6/7% в зависимости от Пакета): - онлайн-открытие в МАБе, 100грн неснижаемая сумма - полноценый щот 2620, который мона пополнять СЭПом - онлайн-пополняшки любого своего щота у Алки, а не ток Пакетного - проводка пополнения текущим днем, в отл. от Доха -- на сл. опердн.
Главный недостаток Доха то, шо он является субсчетом основного Пакетного щота (типа МЗ у ощАда и Симы), поэтому все оверы Пакетного гасятся и за счет Доха, даже те оверы, за которые Алка типа не наказывает. А пополнять Доху в Пт. вааще не имеет смысла, т.к. проводка будет в Пн. и на уикенде гроши пролежат без %% В отл. от сбера, де %% в этом случ. начнут капать с Сб.
И главное, если карту заблокируют или срок выйдет или еще какой глюк, то снять со сдоха не выйдет даже в отделении. А вот со сбера снять можно и в отделении (правда надо помнить про отлежку в 14 дней перед снятием в кассе). Также бывали случаи, если со сдоха снимать в выходные, то могут зайти и в пн... со сбера вроде пока такого не наблюдалось.
Во-первых, процент одинаковый не во всех пакетах. У меня White, и на дохе 4%, а на сбере 5%. У жены Ультра, и у нее 5% и там, и там. Во-вторых, в последнее время зачисление со сбера на карту занимает 15-20 минут. Это из моего опыта за последние несколько дней. А перевод с доха на карту осуществляется мгновенно. Это надо иметь в виду коллегам, которые практикуют переводы с накопительных счетов на карту во время ожидания в очереди на кассу в супермаркете. А пару месяцев назад переводил с долларового сбера на карту, так зачисление отобразилось через несколько часов. Хорошо, что у меня хватило ума сделать это за день до запланированного снятия валюты с карты.