RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9684968596869687>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:07

  cohan написав:
  superodesssit написав:Писали, що з payoneer на картку Альфа банку можна було переказати долари без комісії.
Зараз співробітництво припинено. Чому і чи відновиться воно?
Які є інші банки з мінімальною комісією ?


конкорд посмотрите

ну и ридный приват налогинформ конечно

ТАС принимал - на вику без комиса. Вроде моно принимает, но со снятием там х.з. как и для обмена курс - г.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6900
З нами з: 20.01.15
Подякував: 411 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:53

Получал сегодня новые карты.
Как обычно - хотел сразу по ним написать заяву на отключение антифрода.
Персмен заверила, что этого уже не нужно, она сама подаст заяву.
Рили ? Светлое будущее таки настало ?
Таки уже не нужно по каждой новой карте писать заяву, чтоб алла не лочила карты ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5750
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:55

  mustbe написав:Получал сегодня новые карты.
Как обычно - хотел сразу по ним написать заяву на отключение антифрода.
Персмен заверила, что этого уже не нужно, она сама подаст заяву.
Рили ? Светлое будущее таки настало ?
Таки уже не нужно по каждой новой карте писать заяву, чтоб алла не лочила карты ?

Доброго дня. Це питання краще ще раз обговорити з перс.менеджером.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10761
З нами з: 18.02.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:12

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Получал сегодня новые карты.
Как обычно - хотел сразу по ним написать заяву на отключение антифрода.
Персмен заверила, что этого уже не нужно, она сама подаст заяву.
Рили ? Светлое будущее таки настало ?
Таки уже не нужно по каждой новой карте писать заяву, чтоб алла не лочила карты ?

Доброго дня. Це питання краще ще раз обговорити з перс.менеджером.

То есть в принципе - такой космос возможен ?
Отлично, зачёт )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5750
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:22

  ol_zy написав:
  Amethyst написав:
  Anadonta написав:Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?
Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?

Я на сбере храню под 6%. У него куча преимущест перед ДохСейфом(5/6/7% в зависимости от Пакета):
- онлайн-открытие в МАБе, 100грн неснижаемая сумма
- полноценый щот 2620, который мона пополнять СЭПом
- онлайн-пополняшки любого своего щота у Алки, а не ток Пакетного
- проводка пополнения текущим днем, в отл. от Доха -- на сл. опердн.

Главный недостаток Доха то, шо он является субсчетом основного Пакетного щота (типа МЗ у ощАда и Симы), поэтому все оверы Пакетного гасятся и за счет Доха, даже те оверы, за которые Алка типа не наказывает.
А пополнять Доху в Пт. вааще не имеет смысла, т.к. проводка будет в Пн. и на уикенде гроши пролежат без %% В отл. от сбера, де %% в этом случ. начнут капать с Сб. 8)

И главное, если карту заблокируют или срок выйдет или еще какой глюк, то снять со сдоха не выйдет даже в отделении. А вот со сбера снять можно и в отделении (правда надо помнить про отлежку в 14 дней перед снятием в кассе). Также бывали случаи, если со сдоха снимать в выходные, то могут зайти и в пн... со сбера вроде пока такого не наблюдалось.

Во-первых, процент одинаковый не во всех пакетах. У меня White, и на дохе 4%, а на сбере 5%. У жены Ультра, и у нее 5% и там, и там.
Во-вторых, в последнее время зачисление со сбера на карту занимает 15-20 минут. Это из моего опыта за последние несколько дней. А перевод с доха на карту осуществляется мгновенно. Это надо иметь в виду коллегам, которые практикуют переводы с накопительных счетов на карту во время ожидания в очереди на кассу в супермаркете.
А пару месяцев назад переводил с долларового сбера на карту, так зачисление отобразилось через несколько часов. Хорошо, что у меня хватило ума сделать это за день до запланированного снятия валюты с карты.
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 251
З нами з: 12.10.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:53

Re: Альфа-Банк

  balbesik написав:Вижу появилось обновление, утром не было.

1.5.1 було ще вчора. Ввечері оновлювався до 1.5.1 що б перевірити чи пофіксили перетягування іконок
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 990
З нами з: 13.10.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:00

А надоедливая иконка КС теперь неубиваемая и черно/белая :mrgreen:
Правда ее можно спецом покрасить, я фиолетовый ей замастырил :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 694
З нами з: 05.05.21
Подякував: 44 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:07

  Amethyst написав:А надоедливая иконка КС теперь неубиваемая и черно/белая :mrgreen:
Правда ее можно спецом покрасить, я фиолетовый ей замастырил :mrgreen:

Lol, я тоже. :)
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2198
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1538 раз.
Подякували: 2760 раз.
 
Профіль
19
10
17
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:13

  Ромасик написав:
  Flamingo написав:2 кэшбека это точно про альфу?

нет, но Алла похерила Валин маркетинг :D


ну почти, за онлайн все еще плюшек нет, кроме категорийных, но Виза неплохо по раозеткам и интертопам, бывает, выступает
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2390
З нами з: 27.09.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:38

Re: Альфа-Банк

В рекламе ошибка) Должно быть 4% (минимум 100 грн)

Зображення
Bosstone
 
Повідомлень: 1916
З нами з: 21.04.10
Подякував: 682 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9684968596869687>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexSV, Doubting Thomas, ingtrans, V2 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 58, 59, 60
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
599 376810
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 15:14
V2
Банк Земельний Капiтал 1 ... 64, 65, 66
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
656 145970
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 15:14
AlexSV
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4940, 4941, 4942
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49417 6515189
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 13:47
triniarin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (600)
13.08.2021 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.