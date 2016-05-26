|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:44
Bosstone написав:
В рекламе ошибка) Должно быть 4% (минимум 100 грн)
Доброго дня. Подивимось. Дякую.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10761
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 1036 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:55
Alfa_Bank
а подскажите, по два "хамелеона" в одни руки будут давать?
ну шоб один с КЛ, а второй без?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4870
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 691 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:58
Amethyst написав:
А надоедливая иконка КС теперь неубиваемая и черно/белая
вот у Вас она имеет хоть какой смысл, а у меня никакого, так как мой мобильный алла вообше, не умеет пополнять)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4870
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 691 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:03
uaprofi написав:Alfa_Bank
а подскажите, по два "хамелеона" в одни руки будут давать?
ну шоб один с КЛ, а второй без?
Доброго дня. Можна одну картку.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10761
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 1036 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|599
|376810
|
П'ят 13 сер, 2021 15:14
V2
|
|656
|145972
|
П'ят 13 сер, 2021 15:14
AlexSV
|
|49417
|6515190
|
|