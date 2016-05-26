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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9684968596869687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:44

  Bosstone написав:В рекламе ошибка) Должно быть 4% (минимум 100 грн)

Зображення

Доброго дня. Подивимось. Дякую.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:55

Alfa_Bank
а подскажите, по два "хамелеона" в одни руки будут давать?
ну шоб один с КЛ, а второй без?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:58

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:А надоедливая иконка КС теперь неубиваемая и черно/белая


вот у Вас она имеет хоть какой смысл, а у меня никакого, так как мой мобильный алла вообше, не умеет пополнять)
uaprofi
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Повідомлень: 4871
З нами з: 21.04.11
Подякував: 691 раз.
Подякували: 462 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:03

  uaprofi написав:Alfa_Bank
а подскажите, по два "хамелеона" в одни руки будут давать?
ну шоб один с КЛ, а второй без?

Доброго дня. Можна одну картку.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 10761
З нами з: 18.02.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:19

  cohan написав:
  Ромасик написав:
  Flamingo написав:2 кэшбека это точно про альфу?

нет, но Алла похерила Валин маркетинг :D


ну почти, за онлайн все еще плюшек нет, кроме категорийных, но Виза неплохо по раозеткам и интертопам, бывает, выступает

и в самокатах болт. А также зимой и в такси болт. Да и убер кеш тоже только с визы купить можно.
У меня сейчас большой акцент на визы. МС со своим лохотроном неинтересен.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:20

  uaprofi написав:Alfa_Bank
а подскажите, по два "хамелеона" в одни руки будут давать?
ну шоб один с КЛ, а второй без?

вам как мед так и ложкой)
Ромасик
 
Повідомлень: 2541
З нами з: 30.03.15
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