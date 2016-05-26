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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:44
Bosstone написав:
В рекламе ошибка) Должно быть 4% (минимум 100 грн)
Доброго дня. Подивимось. Дякую.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:55
Alfa_Bank
а подскажите, по два "хамелеона" в одни руки будут давать?
ну шоб один с КЛ, а второй без?
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uaprofi
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:58
Amethyst написав:
А надоедливая иконка КС теперь неубиваемая и черно/белая
вот у Вас она имеет хоть какой смысл, а у меня никакого, так как мой мобильный алла вообше, не умеет пополнять)
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uaprofi
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:03
uaprofi написав:Alfa_Bank
а подскажите, по два "хамелеона" в одни руки будут давать?
ну шоб один с КЛ, а второй без?
Доброго дня. Можна одну картку.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:19
cohan написав: Ромасик написав: Flamingo написав:
2 кэшбека это точно про альфу?
нет, но Алла похерила Валин маркетинг
ну почти, за онлайн все еще плюшек нет, кроме категорийных, но Виза неплохо по раозеткам и интертопам, бывает, выступает
и в самокатах болт. А также зимой и в такси болт. Да и убер кеш тоже только с визы купить можно.
У меня сейчас большой акцент на визы. МС со своим лохотроном неинтересен.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:20
uaprofi написав:Alfa_Bank
а подскажите, по два "хамелеона" в одни руки будут давать?
ну шоб один с КЛ, а второй без?
вам как мед так и ложкой)
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Ромасик
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:30
Ромасик написав:
и в самокатах болт. А также зимой и в такси болт. Да и убер кеш тоже только с визы купить можно.
У меня сейчас большой акцент на визы. МС со своим лохотроном неинтересен.
УберКеш хорошо покупается через ГуглПей, уже Альфа рассрочку оформил на мастер, там , правда, вышло 927 за 900, но 3% типа на кешью и отбились...
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cohan
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:34
cohan написав: Ромасик написав:
и в самокатах болт. А также зимой и в такси болт. Да и убер кеш тоже только с визы купить можно.
У меня сейчас большой акцент на визы. МС со своим лохотроном неинтересен.
УберКеш хорошо покупается через ГуглПей, уже Альфа рассрочку оформил на мастер, там , правда, вышло 927 за 900, но 3% типа на кешью и отбились...
откуда взялось 27 грн?
спасибо за инфу об МС.
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Ромасик
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:38
cohan написав:
но Виза неплохо по раозеткам и интертопам, бывает, выступает
якраз почалась акція із Віза 7% на розетці
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greenozon
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:53
Ромасик написав: cohan написав: Ромасик написав:
и в самокатах болт. А также зимой и в такси болт. Да и убер кеш тоже только с визы купить можно.
У меня сейчас большой акцент на визы. МС со своим лохотроном неинтересен.
УберКеш хорошо покупается через ГуглПей, уже Альфа рассрочку оформил на мастер, там , правда, вышло 927 за 900, но 3% типа на кешью и отбились...
откуда взялось 27 грн?
спасибо за инфу об МС.
тю, это ж старый прикол - DCChttps://alfabank.ua/ru/about/press/uvaz ... -banka-871
вот тут точнее описаноhttps://minfin.com.ua/2016/12/09/24933106/
да и на финансе наверно есть
уже кучу раз про Убер и Болт перемелено (Букинг кажется тоже такой же, виззейры всякие и проч)
хорошо видно на дебетках - там 900 и отдельным счетом прилетает 1% за ковертацию - это при оплате гривенной в гривнах
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cohan
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П'ят 13 сер, 2021 18:58
cohan
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