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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:56
cohan 1% я видел, но 3% - жирно.
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Ромасик
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П'ят 13 сер, 2021 18:58
cohan
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