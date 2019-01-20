RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9685968696879688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:56

cohan 1% я видел, но 3% - жирно.
Ромасик
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 30.03.15
Подякував: 510 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:03

  cohan написав:
  Ромасик написав:и в самокатах болт. А также зимой и в такси болт. Да и убер кеш тоже только с визы купить можно.
У меня сейчас большой акцент на визы. МС со своим лохотроном неинтересен.



УберКеш хорошо покупается через ГуглПей, уже Альфа рассрочку оформил на мастер, там , правда, вышло 927 за 900, но 3% типа на кешью и отбились...

У мони на такси сейчас 10%, может кому надо. И у мони нет DCC на таких суммах (т.е. будет ровно столько, сколько написано в убере)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15104
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8188 раз.
Подякували: 3972 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 9685968696879688
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, ingtrans, ramaz, vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 59, 60, 61
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
604 377517
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 21:11
Pater
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4941, 4942, 4943
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49420 6516256
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 20:52
Goodman
А-Банк 1 ... 1919, 1920, 1921
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19208 2886908
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 20:28
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (605)
13.08.2021 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.