|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:56
cohan 1% я видел, но 3% - жирно.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2547
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 509 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:03
cohan написав: Ромасик написав:
и в самокатах болт. А также зимой и в такси болт. Да и убер кеш тоже только с визы купить можно.
У меня сейчас большой акцент на визы. МС со своим лохотроном неинтересен.
УберКеш хорошо покупается через ГуглПей, уже Альфа рассрочку оформил на мастер, там , правда, вышло 927 за 900, но 3% типа на кешью и отбились...
У мони на такси сейчас 10%, может кому надо. И у мони нет DCC на таких суммах (т.е. будет ровно столько, сколько написано в убере)
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15103
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8189 раз.
- Подякували: 3972 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 14 сер, 2021 03:01
нашелся пропущенный звонок из банка, какие новости?
всем хамелеонов раздают?
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 993
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|19210
|2887464
|
П'ят 13 сер, 2021 23:12
klug
|
|604
|377855
|
П'ят 13 сер, 2021 21:11
Pater
|
|49420
|6517116
|
|