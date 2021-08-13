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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9685968696879688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:56

cohan 1% я видел, но 3% - жирно.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:03

  cohan написав:
  Ромасик написав:и в самокатах болт. А также зимой и в такси болт. Да и убер кеш тоже только с визы купить можно.
У меня сейчас большой акцент на визы. МС со своим лохотроном неинтересен.



УберКеш хорошо покупается через ГуглПей, уже Альфа рассрочку оформил на мастер, там , правда, вышло 927 за 900, но 3% типа на кешью и отбились...

У мони на такси сейчас 10%, может кому надо. И у мони нет DCC на таких суммах (т.е. будет ровно столько, сколько написано в убере)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 03:01

Re: Альфа-Банк

нашелся пропущенный звонок из банка, какие новости?
всем хамелеонов раздают?
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 03:32

  Arien написав:нашелся пропущенный звонок из банка, какие новости?
всем хамелеонов раздают?

Не всем, у кого нет активных карт, с 18 лет.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:46

  Ромасик написав:cohan 1% я видел, но 3% - жирно.


ну это ж мулька конверта кредитных (кторые "без комиссии за конверт"), выше ув. Фламинго расписывал, да и я не раз: конверт - +4% (тут тут 3 получилось) , так что гривной за валюту платить у Алки не выгодно, но - 3% кешью + 3,5 пп на рассрочке норм, повыгоднее других 1-2% где
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:08

Офигеть - лимит по RED только что увеличили больше чем в 2 раза до 160 тысяч! :shock:

Это мне теперь Хамелеона не видать? :cry:
Vorlon
 
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