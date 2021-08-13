|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:56
cohan 1% я видел, но 3% - жирно.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2558
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 509 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:03
cohan написав: Ромасик написав:
и в самокатах болт. А также зимой и в такси болт. Да и убер кеш тоже только с визы купить можно.
У меня сейчас большой акцент на визы. МС со своим лохотроном неинтересен.
УберКеш хорошо покупается через ГуглПей, уже Альфа рассрочку оформил на мастер, там , правда, вышло 927 за 900, но 3% типа на кешью и отбились...
У мони на такси сейчас 10%, может кому надо. И у мони нет DCC на таких суммах (т.е. будет ровно столько, сколько написано в убере)
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15108
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8190 раз.
- Подякували: 3972 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 14 сер, 2021 03:01
нашелся пропущенный звонок из банка, какие новости?
всем хамелеонов раздают?
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 993
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 03:32
Arien написав:
нашелся пропущенный звонок из банка, какие новости?
всем хамелеонов раздают?
Не всем, у кого нет активных карт, с 18 лет.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1917
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 683 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:46
Ромасик написав:cohan
1% я видел, но 3% - жирно.
ну это ж мулька конверта кредитных (кторые "без комиссии за конверт"), выше ув. Фламинго расписывал, да и я не раз: конверт - +4% (тут тут 3 получилось) , так что гривной за валюту платить у Алки не выгодно, но - 3% кешью + 3,5 пп на рассрочке норм, повыгоднее других 1-2% где
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2398
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 12:08
Офигеть - лимит по RED только что увеличили больше чем в 2 раза до 160 тысяч!
Это мне теперь Хамелеона не видать?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9722
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 462 раз.
- Подякували: 1048 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19226
|2888818
|
|
|8259
|1949825
|
Суб 14 сер, 2021 11:42
cohan
|
|1369
|373069
|
Суб 14 сер, 2021 11:41
cohan
|