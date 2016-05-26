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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:56
cohan 1% я видел, но 3% - жирно.
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Ромасик
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:03
cohan написав: Ромасик написав:
и в самокатах болт. А также зимой и в такси болт. Да и убер кеш тоже только с визы купить можно.
У меня сейчас большой акцент на визы. МС со своим лохотроном неинтересен.
УберКеш хорошо покупается через ГуглПей, уже Альфа рассрочку оформил на мастер, там , правда, вышло 927 за 900, но 3% типа на кешью и отбились...
У мони на такси сейчас 10%, может кому надо. И у мони нет DCC на таких суммах (т.е. будет ровно столько, сколько написано в убере)
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Додано: Суб 14 сер, 2021 03:01
нашелся пропущенный звонок из банка, какие новости?
всем хамелеонов раздают?
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Arien
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Додано: Суб 14 сер, 2021 03:32
Arien написав:
нашелся пропущенный звонок из банка, какие новости?
всем хамелеонов раздают?
Не всем, у кого нет активных карт, с 18 лет.
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Bosstone
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Додано: Суб 14 сер, 2021 11:46
Ромасик написав:cohan
1% я видел, но 3% - жирно.
ну это ж мулька конверта кредитных (кторые "без комиссии за конверт"), выше ув. Фламинго расписывал, да и я не раз: конверт - +4% (тут тут 3 получилось) , так что гривной за валюту платить у Алки не выгодно, но - 3% кешью + 3,5 пп на рассрочке норм, повыгоднее других 1-2% где
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cohan
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Додано: Суб 14 сер, 2021 12:08
Офигеть - лимит по RED только что увеличили больше чем в 2 раза до 160 тысяч!
Это мне теперь Хамелеона не видать?
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Vorlon
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Додано: Суб 14 сер, 2021 13:17
Vorlon написав:
Офигеть - лимит по RED только что увеличили больше чем в 2 раза до 160 тысяч!
Это мне теперь Хамелеона не видать?
Скорее не видать тем, у кого 3 кредитки
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Bosstone
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Додано: Суб 14 сер, 2021 15:03
Сегодня куда можно пристроить средства на депо, чтобы не потерять выходные - Альфа, Пумб?
Мобильный в алке будет считать с понедельника или нет? Лучше на сбер?
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Прораб
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Додано: Суб 14 сер, 2021 15:18
Bosstone написав: Vorlon написав:
Офигеть - лимит по RED только что увеличили больше чем в 2 раза до 160 тысяч!
Это мне теперь Хамелеона не видать?
Скорее не видать тем, у кого 3 кредитки
Может сделают исключение. Данную карту можно оформить без лимита (Аналог ВСЕКАРТЫ от ПУМБа).
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Kevin
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Додано: Суб 14 сер, 2021 15:34
Прораб написав:
Сегодня куда можно пристроить средства на депо, чтобы не потерять выходные - Альфа, Пумб?
Мобильный в алке будет считать с понедельника или нет? Лучше на сбер?
Альфа не подойдёт, можно ПУМБ.
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velvet
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