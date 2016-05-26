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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 сер, 2021 15:40
velvet написав: Прораб написав:
Сегодня куда можно пристроить средства на депо, чтобы не потерять выходные - Альфа, Пумб?
Мобильный в алке будет считать с понедельника или нет? Лучше на сбер?
Альфа не подойдёт, можно ПУМБ.
Или в банку мони
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Flamingo
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