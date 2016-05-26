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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 сер, 2021 15:40
velvet написав: Прораб написав:
Сегодня куда можно пристроить средства на депо, чтобы не потерять выходные - Альфа, Пумб?
Мобильный в алке будет считать с понедельника или нет? Лучше на сбер?
Альфа не подойдёт, можно ПУМБ.
Или в банку мони
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Додано: Суб 14 сер, 2021 17:22
я верно поняла, что хамелеон добавляет ореховые категории ?
к примеру, у меня сейчас 4, если его завести - станет от 7?
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Arien
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Додано: Суб 14 сер, 2021 17:27
Arien написав:я верно поняла, что хамелеон добавляет ореховые категории ?
к примеру, у меня сейчас 4, если его завести - станет от 7?
Пока, уже существующим клиентам не дают. Категории и % у Аллы не очень. Рассрочки и акции- наш конек.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 17:40
Arien написав:
я верно поняла, что хамелеон добавляет ореховые категории ?
к примеру, у меня сейчас 4, если его завести - станет от 7?
Вы поняли не верно в рекламе Хам.она дословно написано такое: "У програмі винагород Cash’U CLUB можна вибрати до 7 з 10 категорій з підвищеним кешбеком." То есть не от 7 как пишете вы, а "до 7" - т.е. 7 не минимально возможное количество, а максимально допустимое
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