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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9686968796889689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:40

  velvet написав:
  Прораб написав:Сегодня куда можно пристроить средства на депо, чтобы не потерять выходные - Альфа, Пумб?
Мобильный в алке будет считать с понедельника или нет? Лучше на сбер?

Альфа не подойдёт, можно ПУМБ.

Или в банку мони
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 17:22

Re: Альфа-Банк

я верно поняла, что хамелеон добавляет ореховые категории ?
к примеру, у меня сейчас 4, если его завести - станет от 7?
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 17:27

Re: Альфа-Банк

Arien написав:я верно поняла, что хамелеон добавляет ореховые категории ?
к примеру, у меня сейчас 4, если его завести - станет от 7?
Пока, уже существующим клиентам не дают. Категории и % у Аллы не очень. Рассрочки и акции- наш конек.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 17:40

  Arien написав:я верно поняла, что хамелеон добавляет ореховые категории ?
к примеру, у меня сейчас 4, если его завести - станет от 7?

Вы поняли не верно в рекламе Хам.она дословно написано такое: "У програмі винагород Cash’U CLUB можна вибрати до 7 з 10 категорій з підвищеним кешбеком." То есть не от 7 как пишете вы, а "до 7" - т.е. 7 не минимально возможное количество, а максимально допустимое
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:52

  lel написав:
Arien написав:я верно поняла, что хамелеон добавляет ореховые категории ?
к примеру, у меня сейчас 4, если его завести - станет от 7?
Пока, уже существующим клиентам не дают. Категории и % у Аллы не очень. Рассрочки и акции- наш конек.

У меня в сенсе пришла малява что с 16.09 могу ящерку оформить.
lov2108
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